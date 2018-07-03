В Таиланде в пещере обнаружили живыми всех школьников, пропавших 10 дней назад.

В Таиланде в пещере обнаружили живыми всех школьников, пропавших 10 дней назад. Двенадцать футболистов юниорской команды и их тренера нашли сотрудники парка. После чего они вызвали спасателей.Дети сильно истощены, сейчас к ним спускаются медики. Также им передали воду и еду, передает телеканал "Россия 24". Как рассказал губернатор провинции, вызволять школьников будут несколько дней. Прежде необходимо откачать воду.В пещеру дети зашли во время ливней, чтобы спастись от наводнения. Но обратно выйти не смогли — входы затопило. Выжить ребятам удалось благодаря тому, что они нашли высокую площадку, до которой вода не дошла.