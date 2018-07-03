Пресс-служба ПАО Лукойл опровергла информацию о раздаче бензина в честь юбилея компании. Ее именем прикрывались аферисты.
Пресс-служба ПАО "Лукойл" опровергла информацию о раздаче бензина в честь юбилея компании. Ее именем прикрывались аферисты.
"Лукойл"
дарит
200 литров бензина" – слух. Мошенники обещали пользователям
соцсетей топливо АИ-95 в подарок за участие в коротком опросе.
"В связи с
участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов напоминаем о необходимости
проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию
с официальным сайтом ПАО "Лукойл" www.lukoil.ru (русскоязычная
версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия)", -
отметили в компании. В компании подчеркнули, что "Лукойл" не несет
ответственности за последствия действий мошенников, которые могут возникнуть у
граждан из-за использования ложной информации.
Ранее в социальных сетях
появились сообщения, что к 25-летнему юбилею компания предлагает россиянам
ответить на несколько вопросов. Для получения подарка якобы нужно поделиться
результатом с 30 друзьями или группами в WhatsApp. Подчеркнем:
"Лукойл" дарит 200 литров бензина" – слух.
Как писали Dni.Ru, с распространением
интернет-торговли участились случаи мошенничества в Сети. В частности, человек получает
сообщение в WhatsApp, в котором говорится, что с помощью его карты совершена
покупка в интернет-магазине.
Чтобы ее отменить, жертве предлагают связаться со специалистами службы
безопасности банка по указанному в сообщении телефону. Затем аферисты уточняют данные
позвонившего якобы для отмены оплаты, после чего снимают деньги с его карты.