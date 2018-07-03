Пресс-служба ПАО Лукойл опровергла информацию о раздаче бензина в честь юбилея компании. Ее именем прикрывались аферисты.

Пресс-служба ПАО "Лукойл" опровергла информацию о раздаче бензина в честь юбилея компании. Ее именем прикрывались аферисты."Лукойл"дарит200 литров бензина" – слух. Мошенники обещали пользователямсоцсетей топливо АИ-95 в подарок за участие в коротком опросе."В связи сучастившимися случаями обнаружения поддельных сайтов напоминаем о необходимостипроявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информациюс официальным сайтом ПАО "Лукойл" www.lukoil.ru (русскоязычнаяверсия) и www.lukoil.com (англоязычная версия)", -отметили в компании. В компании подчеркнули, что "Лукойл" не несетответственности за последствия действий мошенников, которые могут возникнуть уграждан из-за использования ложной информации.Ранее в социальных сетяхпоявились сообщения, что к 25-летнему юбилею компания предлагает россиянамответить на несколько вопросов. Для получения подарка якобы нужно поделитьсярезультатом с 30 друзьями или группами в WhatsApp. Подчеркнем:"Лукойл" дарит 200 литров бензина" – слух.Как писали Dni.Ru, с распространениеминтернет-торговли участились случаи мошенничества в Сети. В частности, человек получаетсообщение в WhatsApp, в котором говорится, что с помощью его карты совершенапокупка в интернет-магазине.Чтобы ее отменить, жертве предлагают связаться со специалистами службыбезопасности банка по указанному в сообщении телефону. Затем аферисты уточняют данныепозвонившего якобы для отмены оплаты, после чего снимают деньги с его карты.