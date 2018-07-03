Опасную детскую площадку демонтировали. На проспекте Строителей убрали опасный турник, из-за которого пострадали дети. По словам очевидцев, история произошла в конце июня этого года. Двое детей пытались залезть на турник, когда он упал на них. От серьёзных увечий малышей спасла мама. У мальчика и девочки остались только царапины. Конструкции на площадке не были должным образом закреплены. Жители дома рассказывают, что все элементы детской площадки просто вкопали в песок. И он не выдержал нагрузки.

(Проспект Строителей)Опасную детскую площадку демонтировали. На проспекте Строителей убрали опасный турник, из-за которого пострадали дети. По словам очевидцев, история произошла в конце июня этого года. Двое детей пытались залезть на турник, когда он упал на них. От серьёзных увечий малышей спасла мама. У мальчика и девочки остались только царапины. Конструкции на площадке не были должным образом закреплены. Жители дома рассказывают, что все элементы детской площадки просто вкопали в песок. И он не выдержал нагрузки.Ольга, житель дома №1: "Была старая детская площадка, невкопанные турники на сваях стояли, качели, горка ржавая, тоже незакрепленная. Исчезло в пятницу. Часть демонтировали. Вчера еще были качели, песочница и горка, красной лентой обмотанная. Сегодня с утра уже ничего нет".Сейчас на пустыре о разломанной детской площадке напоминают только остатки заградительной ленты. Жители дома даже не знают, у какой управляющей компании на балансе находились старые карусели. Детская площадка дома №1 находилась на придомовой территории новой многоэтажки. Получается, что качели поставила одна управляющая компания, а демонтировать пришлось другой.Александр Морозов, генеральный директор УК "Наш дом -3": "Нам поступило указание сверху, с администрации, демонтировать их и убрать. Хотя я должен был вежливо отказать, потому что у нас этого нет, это не наши элементы. Они оставались на балансе, я так понимаю, прежней управляющей компании, МКП "ЖКХ" здесь обслуживает дома. Элементы с детской площадки оставили, потому что у данного дома детской площадки не было".