Дочь и советника президента США Дональда Трампа Иванку оскорбила в эфире популярного телешоу комик Мишель Вольф. Ведущая дала девушке жуткие прозвища.

Дочь и советника президента США Дональда ТрампаИванку оскорбила в эфире популярного телешоу комик Мишель Вольф. Ведущаядала девушке жуткие прозвища.Юмористкасравнила Иванку с "герпесом" и "вагинальной петлей" (имплантат, используемыйпри опущении или выпадении органов малого таза у женщин). Вольфпорассуждала о том, насколько частыми стали оскорбления в адресдолжностных лиц администрации американского лидера."Иванка,ты как вагинальная петля. Ты должнабыла поддерживать женщин, но теперь ты вся в кровии находишься в центре дюжины судебных процессов", – цитирует комика Однако Мишель не единственная, кто грубо прошелся по дочериТрампа.Так, ранее ведущая шоу "FullFrontal" Саманта Би назвала Иванку Трамп "безучастной с***". При этом онаимела в виду игнорирование ею возможности остановить отцав вопросе жесткой миграционной политики.слову, дочь Трама в Белом доме за глаза называют"королевской принцессой". Прозвище всплыло в комментарииодного из бывших советников американского президента после инцидента вГамбурге.Напомним,в прошлом году итальянскиймодельер и креативный директор бренда Aquazzura Эдгардо Осорио подал в суд на ИванкуТрамп. Истец заявил, что девушка похитила у него запатентованный дизайн туфель.