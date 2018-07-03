Дочь и советника президента США Дональда Трампа
Иванку оскорбила в эфире популярного телешоу комик Мишель Вольф. Ведущая
дала девушке жуткие прозвища.
Дочь и советника президента США Дональда Трампа
Иванку оскорбила в эфире популярного телешоу комик Мишель Вольф. Ведущая
дала девушке жуткие прозвища.
Юмористка
сравнила Иванку с "герпесом" и "вагинальной петлей" (имплантат, используемый
при опущении или выпадении органов малого таза у женщин). Вольф
порассуждала о том, насколько частыми стали оскорбления в адрес
должностных лиц администрации американского лидера.
"Иванка,
ты как вагинальная петля. Ты должна
была поддерживать женщин, но теперь ты вся в крови
и находишься в центре дюжины судебных процессов", – цитирует комика Однако Мишель не единственная, кто грубо прошелся по дочери
Трампа.
Так, ранее ведущая шоу "Full
Frontal" Саманта Би назвала Иванку Трамп "безучастной с***". При этом она
имела в виду игнорирование ею возможности остановить отца
в вопросе жесткой миграционной политики.
К
слову, дочь Трама в Белом доме за глаза называют
"королевской принцессой". Прозвище всплыло в комментарии
одного из бывших советников американского президента после инцидента в
Гамбурге.
Напомним,
в прошлом году итальянский
модельер и креативный директор бренда Aquazzura Эдгардо Осорио подал в суд на Иванку
Трамп. Истец заявил, что девушка похитила у него запатентованный дизайн туфель.