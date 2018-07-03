Версия о самоубийстве российского олигарха Бориса Березовского, выдвинутая английского полицией, не выдерживает критики. К такому заключению пришел известный немецкий эксперт-криминалист Бернд Бринкманн.

Версия о самоубийстве российского олигарха БорисаБерезовского, выдвинутая английского полицией, не выдерживает критики. К такомузаключению пришел известный немецкий эксперт-криминалист Бернд Бринкманн.Заключения британских криминалистов, расследовавших дело осмерти Березовского, вызвали сомнения у дочери олигарха, Елизаветы. Ейпоказалось подозрительным поведение охранника ее отца Ави. Профессионал изМоссада (израильской разведки) неожиданно покинул особняк в пригороде Лондона,где проживал беглый миллиардер, и поехал пить кофе. При этом он не толькооставил Березовского одного, но даже не поставил дом на охрану и не включилвидеокамеры.По возвращении Ави, поняв, что Березовский заперся в ванной,побежал вызывать неотложку и звонить помощнику олигарха – вместо того, чтобысразу выбить дверь. Все эти детали навели Елизавету на определенные подозрения,и она отправила материалы дела в Германию, эксперту Бернду Бринкманну. Немецкийкриминалист известен тем, что сумел восстановить истинную картину в делеватиканского банкира Роберто Кальве спустя 15 лет после его смерти, отметила Елизавета в интервью изданию "Гордон".Бринкманн пришел к заключению, что в деле нет вообще ничего,говорящего о самоубийстве. Он заявил, что сомнения вызывают многие детали – вчастности, характер странгуляционной борозды (следа, остающегося на теле послеудушения), в реакции различных органов и тканей. Немецкий профессор встретился с английскомкоронером и объяснил ему суть своих выводов. Позже Бринкманн выступил на суде,который в итоге решил, что достоверно установить обстоятельства смерти олигарханевозможно.67-летний российский олигарх Борис Березовский был найденмертвым в своем особняке в 40 километрах от Лондона пять лет назад. Причинойсамоубийства миллиардера назвали разлад в делах и сопутствующую депрессию.