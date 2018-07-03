Версия о самоубийстве российского олигарха Бориса
Березовского, выдвинутая английского полицией, не выдерживает критики. К такому
заключению пришел известный немецкий эксперт-криминалист Бернд Бринкманн.
Версия о самоубийстве российского олигарха Бориса
Березовского, выдвинутая английского полицией, не выдерживает критики. К такому
заключению пришел известный немецкий эксперт-криминалист Бернд Бринкманн.
Заключения британских криминалистов, расследовавших дело о
смерти Березовского, вызвали сомнения у дочери олигарха, Елизаветы. Ей
показалось подозрительным поведение охранника ее отца Ави. Профессионал из
Моссада (израильской разведки) неожиданно покинул особняк в пригороде Лондона,
где проживал беглый миллиардер, и поехал пить кофе. При этом он не только
оставил Березовского одного, но даже не поставил дом на охрану и не включил
видеокамеры.
По возвращении Ави, поняв, что Березовский заперся в ванной,
побежал вызывать неотложку и звонить помощнику олигарха – вместо того, чтобы
сразу выбить дверь. Все эти детали навели Елизавету на определенные подозрения,
и она отправила материалы дела в Германию, эксперту Бернду Бринкманну. Немецкий
криминалист известен тем, что сумел восстановить истинную картину в деле
ватиканского банкира Роберто Кальве спустя 15 лет после его смерти, отметила Елизавета в интервью изданию "Гордон".
Бринкманн пришел к заключению, что в деле нет вообще ничего,
говорящего о самоубийстве. Он заявил, что сомнения вызывают многие детали – в
частности, характер странгуляционной борозды (следа, остающегося на теле после
удушения), в реакции различных органов и тканей. Немецкий профессор встретился с английском
коронером и объяснил ему суть своих выводов. Позже Бринкманн выступил на суде,
который в итоге решил, что достоверно установить обстоятельства смерти олигарха
невозможно.
67-летний российский олигарх Борис Березовский был найден
мертвым в своем особняке в 40 километрах от Лондона пять лет назад. Причиной
самоубийства миллиардера назвали разлад в делах и сопутствующую депрессию.