Известный своим эпатажным стилем актер Никита Джигурда во вторник, 3 июля, сдал подписи для
участия в выборах мэра Москвы, которые состоятся в начале сентября. По
утверждению артиста, его кандидатуру поддержали более миллиона
жителей столицы.
Известный своим эпатажным стилем актер Никита Джигурда во вторник, 3 июля, сдал подписи для
участия в выборах мэра Москвы, которые состоятся в начале сентября. По
утверждению артиста, его кандидатуру поддержали более миллиона
жителей столицы.
Происходящее у Московской городской избирательной комиссии
напоминало самое настоящее шоу. Музыканты с шотландскими волынками, ставший уже
известным Джигурда-мобиль, припаркованный рядом, ну и, конечно, сам виновник
торжества. "Я единственный оппозиционный кандидат, который собрал подписи.
Если меня не зарегистрируют, то это будет значить, что власть просто испугалась
главного оппозиционера", – громогласно объявил артист.
Джигурда, впрочем, уверен в своих силах. По его словам,
после победы он устроит "карнавал нестерильной любви".
Актер заявил,
что миллион жителей столицы выступают в поддержку его программы. "За то,
чтобы вернуть ведический секс. Миллион против реновации, чтобы вернули
парковки. Мэр Джигурда – отныне всем мэрам пример", – сказал шоумен.
Напоследок он призвал всех улыбаться, поскольку, подчеркнул актер, "все глупости
делаются с серьезным выражением лица".
Стоит отметить, что 3 июля – последний день подготовки и
подачи документов для регистрации кандидатов в столичные градоначальники.
Окончательный список претендентов в мэрское кресло станет известен 14 июля.
Никита Джигурда объявил о своем выдвижении в кандидаты в
мэры Москвы 12 июня. Свою предвыборную кампанию под лозунгом "Я верну
Москве секс!" известный актер решил построить на защите прав москвичей,
которые якобы ущемляются властями.
"Я вижу много несправедливости в нашем городе и хорошо
представляю, ради кого я хочу пойти на выборы", – объяснил свое намерение
Джигурда. На посту мэра он намерен бороться за автомобилистов, права которых,
по его мнению, ущемляют платные парковки и пешеходные улицы в центре города.
Согласно заявлению эпатажного артиста, он смог собрать
миллион подписей москвичей в поддержку своей кандидатуры. Однако помощники
актера собирали подписи в его поддержку в гуще столичных фан-зон, где огромное
количество иностранных болельщиков, приехавших на проходящий в эти дни
чемпионат мира по футболу. Кто-то утверждает, что собственными глазами видел,
как фанаты сборных Аргентины и Мексики якобы ставили автографы в поддержку
Джигурды.
Напомним, выбирать градоначальника москвичи будут в единый
день голосования, 9 сентября. О своем желании побороться за кресло мэра заявили
многие известные жители столицы: политики, актеры, шоумены. В числе кандидатов
и действующий глава города Сергей Собянин, документы для регистрации в
Мосгоризбирком он подал накануне.