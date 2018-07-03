Известный своим эпатажным стилем актер Никита Джигурда во вторник, 3 июля, сдал подписи для участия в выборах мэра Москвы, которые состоятся в начале сентября. По утверждению артиста, его кандидатуру поддержали более миллиона жителей столицы.

Известный своим эпатажным стилем актер Никита Джигурда во вторник, 3 июля, сдал подписи дляучастия в выборах мэра Москвы, которые состоятся в начале сентября. Поутверждению артиста, его кандидатуру поддержали более миллионажителей столицы.Происходящее у Московской городской избирательной комиссиинапоминало самое настоящее шоу. Музыканты с шотландскими волынками, ставший ужеизвестным Джигурда-мобиль, припаркованный рядом, ну и, конечно, сам виновникторжества. "Я единственный оппозиционный кандидат, который собрал подписи.Если меня не зарегистрируют, то это будет значить, что власть просто испугаласьглавного оппозиционера", – громогласно объявил артист.Джигурда, впрочем, уверен в своих силах. По его словам,после победы он устроит "карнавал нестерильной любви".Актер заявил,что миллион жителей столицы выступают в поддержку его программы. "За то,чтобы вернуть ведический секс. Миллион против реновации, чтобы вернулипарковки. Мэр Джигурда – отныне всем мэрам пример", – сказал шоумен.Напоследок он призвал всех улыбаться, поскольку, подчеркнул актер, "все глупостиделаются с серьезным выражением лица".Стоит отметить, что 3 июля – последний день подготовки иподачи документов для регистрации кандидатов в столичные градоначальники.Окончательный список претендентов в мэрское кресло станет известен 14 июля.Никита Джигурда объявил о своем выдвижении в кандидаты вмэры Москвы 12 июня. Свою предвыборную кампанию под лозунгом "Я вернуМоскве секс!" известный актер решил построить на защите прав москвичей,которые якобы ущемляются властями."Я вижу много несправедливости в нашем городе и хорошопредставляю, ради кого я хочу пойти на выборы", – объяснил свое намерениеДжигурда. На посту мэра он намерен бороться за автомобилистов, права которых,по его мнению, ущемляют платные парковки и пешеходные улицы в центре города.Согласно заявлению эпатажного артиста, он смог собратьмиллион подписей москвичей в поддержку своей кандидатуры. Однако помощникиактера собирали подписи в его поддержку в гуще столичных фан-зон, где огромноеколичество иностранных болельщиков, приехавших на проходящий в эти дничемпионат мира по футболу. Кто-то утверждает, что собственными глазами видел,как фанаты сборных Аргентины и Мексики якобы ставили автографы в поддержкуДжигурды.Напомним, выбирать градоначальника москвичи будут в единыйдень голосования, 9 сентября. О своем желании побороться за кресло мэра заявилимногие известные жители столицы: политики, актеры, шоумены. В числе кандидатови действующий глава города Сергей Собянин, документы для регистрации вМосгоризбирком он подал накануне.