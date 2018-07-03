Парадоксальное решение принято в Европе: суд по правам человека обязал Россию выплатить задолженность СССР по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года. Служители Фемиды утверждают, что после распада Советского Союза Россия выполнила не все взятые на себя обязательства.

Парадоксальное решение принято в Европе: суд по правамчеловека обязал Россию выплатить задолженность СССР по премиальным облигациямгосударственного внутреннего выигрышного займа 1982 года. Служители Фемидыутверждают, что после распада Советского Союза Россия выполнила не все взятыена себя обязательства.Группа истцов, в которую входит некто господин Волокитин,обратилась в ЕСПЧ с иском против России как правопреемнице СССР вернуть им деньгипо гособлигациям 1982 года. Трое из 15-ти жалобщиков должны получить в видекомпенсации разные суммы от 30 до полутора тысяч евро.Наблюдатели называют это решение чисто техническим. Экспертпо международному праву Владислав Оршев в интервью радио Sputnik обратилвнимание на то, что Россия признала свои долги по облигациям 1982 года, простоне до конца отработала процедуру выплат."На это в своем решении обратил внимание ЕСПЧ. Онобратился к Совету Европы о том, чтобы обсудить механизм выплат по долгам,которые, подчеркиваю, Российской Федерацией признаны. Поэтому я склоняюсь ктому, что суд вынес во многом техническое решение", – сказал специалист.Между тем президент и член исполкома российской Ассоциации международногоправа, юрист-международник Анатолий Капустин считает, что решение ЕСПЧ следуеттрактовать как констатацию и оно не означает автоматического выкупа всехподобных облигаций.В то же время старший преподаватель МГЮА, эксперт РСМД ДенисПримаков полагает, что отсутствие в российском законодательстве четкопрописанного положения по данному вопросу не освобождает государство от выплат.Почетный адвокат Валерий Ванин в беседе с RT подчеркнул, чтоКонституционный суд России вправе не признавать подобные решения, потому чтоони противоречат законодательству и основам государства.Напомним, что в 2009 году Министерство финансов России сообщило,что наша страна завершила обмен коммерческой задолженности бывшего СССР болеечем на 400 миллионов долларов. Держателями требований выступили почти дветысячи резидентов из 24 стран мира.