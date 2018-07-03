Знаменитый путешественник Федор Конюхов решил построить батискаф и спуститься на дно Марианской впадины. Проект рассчитан на два-три года. Конюхов намерен исследовать грунт самого глубокого места планеты.

Знаменитый путешественник Федор Конюхов решил построить батискаф и спуститься на дно Марианской впадины. Проект рассчитан на два-три года. Конюхов намерен исследовать грунт самого глубокого места планеты.Конюхов сообщил, что попросил Владимира Путина помочь с ускорением постройки батискафа. При этом речь идет именно о сроках сооружения аппарата: бюджетные средства на батискаф не пойдут. Он будет построен на спонсорские деньги российских и зарубежных ученых, заинтересованных в изучении Марианской впадины, передает РИА Новости. Всего на постройку батискафа необходимо 12 миллионов долларов.Путешественник напомнил, что даже с Луны было привезено намного больше грунта, чем из глубин океана. А со дна Марианской впадины пока не взято ни одного образца. Конюхов не исключает, что там могут быть найдены следы древних животных.Ранее аппараты уже спускались на дно желоба, однако они останавливались на плато на глубине 10800 метров. Федор Конюхов хочет поставить рекорд и спуститься в трещины до 11025 метров. Там, на дне Марианской впадины, путешественник собирается провести около двух суток, пройдя порядка 40 миль.