Итальянская Фиорентина приобрела вратаря Тулузы и молодежной сборной Франции Альбана Лафона. Клуб из Флоренции заплатил за 19-летнего голкипера 8,5 миллионов евро.

Итальянская "Фиорентина" приобрела вратаря "Тулузы" и молодежной сборной Франции Альбана Лафона. Клуб из Флоренции заплатил за 19-летнего голкипера 8,5 миллионов евро."Фиорентина" заключила с Лафоном пятилетний контракт. Молодой француз заменит в воротах "фиалок" Марко Спортьелло. Срок аренды Спортьелло истек, и он вернулся в "Аталанту".Несмотря на возраст, Альбан Лафон обладает опытом игры в французской Лиге 1. На протяжении двух лет он был основным стражем ворот "Тулузы". В прошлом сезоне Лафон провел без замен все 44 матча своего клуба.