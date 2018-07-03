Жительница подмосковного Звенигорода
прогулялась голой по улицам города. Женщина проиграла спортивный спор.
Жительница подмосковного Звенигорода
прогулялась голой по улицам города. Женщина проиграла спортивный спор.
Дама не поверила, что российские футболисты смогут одолеть испанцев на
ЧМ-2018. Однако она ошиблась, и ей пришлось выполнить обещание. По словам свидетельницы инцидента
Натальи Н, болельщица была сильно пьяна и прогуливалась обнаженной в компании с
другом. "Он снимал результат проигранного спора на телефон. Окружающие
кидали на болельщицу недоумевающие взгляды", – цитирует Наталью .
Похожий случай произошел и в
городе Фролово под Волгоградом. Там голая женщина средних лет гуляла по улицам,
а затем пыталась искупаться в фонтане, передает . О каких-либо действиях
правоохранителей в отношении нее не известно.