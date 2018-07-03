Жительница подмосковного Звенигорода прогулялась голой по улицам города. Женщина проиграла спортивный спор.

Жительница подмосковного Звенигородапрогулялась голой по улицам города. Женщина проиграла спортивный спор.Дама не поверила, что российские футболисты смогут одолеть испанцев наЧМ-2018. Однако она ошиблась, и ей пришлось выполнить обещание. По словам свидетельницы инцидентаНатальи Н, болельщица была сильно пьяна и прогуливалась обнаженной в компании сдругом. "Он снимал результат проигранного спора на телефон. Окружающиекидали на болельщицу недоумевающие взгляды", – цитирует Наталью .Похожий случай произошел и вгороде Фролово под Волгоградом. Там голая женщина средних лет гуляла по улицам,а затем пыталась искупаться в фонтане, передает . О каких-либо действияхправоохранителей в отношении нее не известно.