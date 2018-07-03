В июне Людмиле Ивановой – легендарной Шурочке из фильма Служебный роман – исполнилось бы 85. Она ушла меньше двух лет после долго болезни. Хотя подобного финала никто не ожидал.

В июне Людмиле Ивановой – легендарной Шурочке из фильма "Служебный роман" – исполнилось бы 85. Она ушла меньше двух лет после долго болезни. Хотя подобного финала никто не ожидал."Активная фаза болезни мамы – остеомиелита – пять лет длилась", – рассказал сын актрисы Иван Миляев. Остеомиелит – это инфекция, которая поражает сначала кость, а потом весь организм. Иванова мужественно сражалась с недугом, но, увы, болезнь победила."Началось все с банальной ранки на ноге, пошло нагноение, – продолжает Миляев. – Пришлось регулярно ложиться в больницу. Мы ее подбадривали, что от ноги не умирают. Пока она не оказалась в реанимации, я с ней три дня разговаривал. Мечтал, что ей помогут, но врачи оказались бессильны. Последние три дня она была уже без сознания. А за месяц до уход задумал книгу "Не унывай".Для многих Людмила Иванова, сыгравшая в "Самой обаятельной и привлекательной", "Небесах обетованных" и "Полетах во сне и наяву" кажется эталоном позитива и юмора. Но мало кто знает, сколько трагедий было в жизни звезды. "Она похоронила и мужа, младшего сына, имоего брата. Саша умер в 2010 году в 39 лет. Он тогда после тяжелого гриппа решил держать строгий пост вот сердце и не выдержало. Детей у них с женой не было. Папа тоже умер после сильного гриппа в 2011-м казалось, он уже выздоровел, но случилась сердечная недостаточность, и его мгновенно не стало", – рассказал сын Ивановой."Когда папы не стало, мама очень переживала, но работала до последнего. В фильме "Страсти" у режиссера Леши Табачникова в инвалидном кресле за две недели до смерти снималась. Но картина почему-то так и не вышла", – цитирует Ивана Миляева