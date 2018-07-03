Шокирующее происшествие в Красноярске – местная жительница вылила на свою престарелую мать три чайника кипятка. В полиции женщина заявила, что избавилась от исчадия ада.

Шокирующее происшествие в Красноярске – местная жительница вылилана свою престарелую мать три чайника кипятка. В полиции женщина заявила, чтоизбавилась от "исчадия ада".Перед судом предстанет 60-летняя жительница сибирскогогорода. Ее обвиняют в убийстве 83-летней матери. Предварительно подсудимуюпришлось отправить на обследование в психиатрическую клинику – она нимало нераскаивалась в содеянном.По данным следствия, женщина решила избавиться от своей престарелойматери еще в мае. Она вылила на голову пенсионерке три чайника кипящей воды. Накрики сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти пожилуюженщину не удалось, она умерла через несколько часов в больнице.Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Красноярска, самапреступница в тот же день написала с повинной. Она подробно рассказала ожестокой расправе над своей матерью, называя ее "исчадием ада". Следователирешили, что женщина явно не в себе, и отправили ее в психиатрический диспансер.Выписавшись из психдиспансера, жительница Красноярска отказаласьот своих прежних показаний. Она заявила, что страшное преступление совершила еевторая личность, которая "страдает шизофренией". Тем не менее,женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,ей грозит до 15 лет лишения свободы, передает агентство "Запад-24".