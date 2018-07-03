Шокирующее происшествие в Красноярске – местная жительница вылила
на свою престарелую мать три чайника кипятка. В полиции женщина заявила, что
избавилась от исчадия ада.
Шокирующее происшествие в Красноярске – местная жительница вылила
на свою престарелую мать три чайника кипятка. В полиции женщина заявила, что
избавилась от "исчадия ада".
Перед судом предстанет 60-летняя жительница сибирского
города. Ее обвиняют в убийстве 83-летней матери. Предварительно подсудимую
пришлось отправить на обследование в психиатрическую клинику – она нимало не
раскаивалась в содеянном.
По данным следствия, женщина решила избавиться от своей престарелой
матери еще в мае. Она вылила на голову пенсионерке три чайника кипящей воды. На
крики сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти пожилую
женщину не удалось, она умерла через несколько часов в больнице.
Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Красноярска, сама
преступница в тот же день написала с повинной. Она подробно рассказала о
жестокой расправе над своей матерью, называя ее "исчадием ада". Следователи
решили, что женщина явно не в себе, и отправили ее в психиатрический диспансер.
Выписавшись из психдиспансера, жительница Красноярска отказалась
от своих прежних показаний. Она заявила, что страшное преступление совершила ее
вторая личность, которая "страдает шизофренией". Тем не менее,
женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
ей грозит до 15 лет лишения свободы, передает агентство "Запад-24".