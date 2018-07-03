С одним из болельщиков сборной России по футболу произошел несчастный случай. Фанат погиб в столице, празднуя победу отечественных спортсменов над национальной командой Испании.

С одним из болельщиков сборной России по футболу произошел несчастный случай. Фанат погиб в столице, празднуя победу отечественных спортсменов над национальной командой Испании.45-летний москвич слишком увлекся празднованием победы российских футболистов над испанцами. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина после прогулки в центре Москвы переместился в Парк Горького, а уже оттуда направился в сторону Крымского моста.В восемь утра болельщик оказался на переправе. В голове пьяного мужчины родился план поддержки национальной команды. Он решил, что нужно "залезть на опоры моста, встать в полный рост и громко кричать", – передает Telegram-канал Mash.По данным следствия, болельщик поднялся на опору, но не удержался и упал с высоты в несколько десятков метров. От удара об воду он потерял сознание, после чего утонул.Напомним, что Россия в воскресенье, 1 июля, по серии пенальти обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. 7 июля хозяйка чемпионата сыграет с Хорватией на стадионе "Фишт" в Сочи.Висячий мост через Москву-реку, расположенный на трассе Садового кольца и соединяющий Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал, по мнению многих, имеет дурную славу. Он известен тем, что "притягивает" желающих свести счеты с жизнью, хотя большинство из этих людей удается спасти. Более того, на Крымском мосту также часто происходят аварии.