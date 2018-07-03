На небосклоне российского бренда электроники BQ засияла новая звезда. Компания выпустила шестидюймовый смартфон BQ-6001L Jumbo, обладающий стильным дизайном и мощной начинкой. Производительный процессор и большой безрамочный экран создадут эффект максимального погружения в фильмы и игры, откроют с новой стороны мир интернета и социальных сетей.

На небосклоне российского бренда электроники засиялановая звезда. Компания выпустила шестидюймовый смартфон BQ-6001L Jumbo,обладающий стильным дизайном и мощной начинкой. Производительныйпроцессор и большой безрамочный экран создадут эффект максимального погруженияв фильмы и игры, откроют с новой стороны мир интернета и социальных сетей.Внешний видBQ-6001L Jumbo выполнен в аккуратном и элегантномметаллическом корпусе, который обеспечивает дополнительную прочность смартфона.Аппарат приятен на ощупь и максимально комфортно лежит в руке. Качество сборкитакже не вызывает нареканий.Дизайн устройства удобен и практичен. Обаразъема – microUSB с поддержкой OTG и вход для наушников – расположенына верхнем торце. С правой стороны разместились две кнопки регулированиягромкости, а также кнопка включения и выключения.В верхней части лицевой стороны смартфона находятсяразговорная решетка динамика, фронтальная камера, а также дополнительная вспышкадля селфи-снимков. SIM-карта и карта памяти формата microSD вставляются ввыдвижной лоток, который открывается с помощью маленького ключа, идущего вкомплекте.На тыльной стороне BQ-6001L Jumbo – сканеротпечатка пальцев. Вещь крайне удобная, срабатывает быстро и точно. Дляразблокировки смартфона потребуется лишь касание пальца. Примененныев устройстве комплексные алгоритмы распознавания позволяют максимально защититьданные устройства от нежелательного проникновения. Чуть повыше от сканера– основная камера и двойная светодиодная вспышка.ЭкранОдно из главных достоинств "Джумбо" -шестидюймовый безрамочный IPS-экран с разрешением 720 на 1440 пикселей.Выполненный по инновационной технологии 2.5D In-Cell он создает эффектмаксимального погружения в видео или игру. Экран лишен воздушной прослойкимежду защитным стеклом и ЖК-панелью, что предотвращает преломление света исоздает яркое, насыщенное и живое изображение с высокой четкостью идетализацией.Смартфон поддерживает яркость цветовой палитры до 580 кд/м2,благодаря чему достигается максимальное качество цветопередачи. При этомновейшая технология Panda Glass надежно защищает экран устройства от царапин,придает ему повышенную ударопрочность.НачинкаBQ-6001L Jumbo хорош не только внешне.Высочайшая производительность обеспечивается процессором Mediatek MT6739WA счетырьмя ядрами Cortex A53. Он прекрасно справляется с выполнением несколькихопераций одновременно. Процессор обладает интегрированной поддержкой 4G LTEвысокоскоростного интернета, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.Гармонично дополняют высокопроизводительный процессор двагигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной. Кроме того,поддерживаются карты памяти объемом до 32 ГБ. Мощная начинка позволяетмаксимально комфортно и быстро работать с играми и приложениями, обеспечиваетвысокий уровень быстродействия при плавной работе интерфейса.АккумуляторНесмотря на столь богатый и высокопроизводительный"внутренний мир", устройство работает очень долго. Все благодаряаккумулятору емкостью 3900 мАч. Многочасовой серфинг в интернете, просмотрвидео, прослушивание музыки, общение с родными и многое другое -"живучесть" аккумулятора BQ-6001L Jumbo оценят даже самыепритязательные пользователи.Приятным и полезным бонусом служит поддержка устройствомфункции быстрой зарядки. Смартфон может полностью зарядиться лишь за тричаса. От перепадов высокого напряжения BQ-6001L Jumbo защищает инновационнаясистема overvoltage protection безопасной зарядки.СофтУстройство поставляется с предустановленной современнойсистемой Android 7.1. В память смартфона уже записаны самые популярныеприложения: Яндекс, UC Browser, новостной информер, карты, YouTube, ну и,конечно же, куда без традиционного для смартфонов на "Андроиде" "PlayМаркета". Пользователю доступны настройки, обеспечивающие максимально быстрыйдоступ к самым часто используемым программам.КамерыКачественные фото и видео владельцам смартфонов BQ-6001LJumbo позволяют делать две высокочувствительные камеры. Основная – с разрешением15 мегапикселей с автофокусом и 8-мегапиксельная фронтальная камера."Фишка" последней – встроенная функция Face Beauty. При портретнойсъемке она автоматически настраивает параметры камеры. Сочетание светодиодныхиндикаторов и технологии быстрой фокусировки дают возможность делать четкие,яркие и реалистичные снимки и видеозаписи.Судите сами (фото кликабельны):В итоге мы имеем стильный и высокопроизводительный бюджетныйсмартфон, который прекрасно справляется с повседневными задачами. Яркий икачественный экран, мощный процессор позволят получить максимум удовольствия отигр, фильмов, музыки и серфинга по Сети.Комплект поставки:– смартфон;– кабель MicroUSB;– скрепка для изъятия лотка под SIM и MicroSD;– гарантийный талон и руководство пользователя;– купон со скидкой 20% на покупку фирменных аксессуаров BQ.