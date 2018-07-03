На небосклоне российского бренда электроники BQ засияла
новая звезда. Компания выпустила шестидюймовый смартфон BQ-6001L Jumbo,
обладающий стильным дизайном и мощной начинкой. Производительный
процессор и большой безрамочный экран создадут эффект максимального погружения
в фильмы и игры, откроют с новой стороны мир интернета и социальных сетей.
На небосклоне российского бренда электроники засияла
новая звезда. Компания выпустила шестидюймовый смартфон BQ-6001L Jumbo,
обладающий стильным дизайном и мощной начинкой. Производительный
процессор и большой безрамочный экран создадут эффект максимального погружения
в фильмы и игры, откроют с новой стороны мир интернета и социальных сетей.
Внешний вид
BQ-6001L Jumbo выполнен в аккуратном и элегантном
металлическом корпусе, который обеспечивает дополнительную прочность смартфона.
Аппарат приятен на ощупь и максимально комфортно лежит в руке. Качество сборки
также не вызывает нареканий.
Дизайн устройства удобен и практичен. Оба
разъема – microUSB с поддержкой OTG и вход для наушников – расположены
на верхнем торце. С правой стороны разместились две кнопки регулирования
громкости, а также кнопка включения и выключения.
В верхней части лицевой стороны смартфона находятся
разговорная решетка динамика, фронтальная камера, а также дополнительная вспышка
для селфи-снимков. SIM-карта и карта памяти формата microSD вставляются в
выдвижной лоток, который открывается с помощью маленького ключа, идущего в
комплекте.
На тыльной стороне BQ-6001L Jumbo – сканер
отпечатка пальцев. Вещь крайне удобная, срабатывает быстро и точно. Для
разблокировки смартфона потребуется лишь касание пальца. Примененные
в устройстве комплексные алгоритмы распознавания позволяют максимально защитить
данные устройства от нежелательного проникновения. Чуть повыше от сканера
– основная камера и двойная светодиодная вспышка.
Экран
Одно из главных достоинств "Джумбо" -
шестидюймовый безрамочный IPS-экран с разрешением 720 на 1440 пикселей.
Выполненный по инновационной технологии 2.5D In-Cell он создает эффект
максимального погружения в видео или игру. Экран лишен воздушной прослойки
между защитным стеклом и ЖК-панелью, что предотвращает преломление света и
создает яркое, насыщенное и живое изображение с высокой четкостью и
детализацией.
Смартфон поддерживает яркость цветовой палитры до 580 кд/м2,
благодаря чему достигается максимальное качество цветопередачи. При этом
новейшая технология Panda Glass надежно защищает экран устройства от царапин,
придает ему повышенную ударопрочность.
Начинка
BQ-6001L Jumbo хорош не только внешне.
Высочайшая производительность обеспечивается процессором Mediatek MT6739WA с
четырьмя ядрами Cortex A53. Он прекрасно справляется с выполнением нескольких
операций одновременно. Процессор обладает интегрированной поддержкой 4G LTE
высокоскоростного интернета, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.
Гармонично дополняют высокопроизводительный процессор два
гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной. Кроме того,
поддерживаются карты памяти объемом до 32 ГБ. Мощная начинка позволяет
максимально комфортно и быстро работать с играми и приложениями, обеспечивает
высокий уровень быстродействия при плавной работе интерфейса.
Аккумулятор
Несмотря на столь богатый и высокопроизводительный
"внутренний мир", устройство работает очень долго. Все благодаря
аккумулятору емкостью 3900 мАч. Многочасовой серфинг в интернете, просмотр
видео, прослушивание музыки, общение с родными и многое другое -
"живучесть" аккумулятора BQ-6001L Jumbo оценят даже самые
притязательные пользователи.
Приятным и полезным бонусом служит поддержка устройством
функции быстрой зарядки. Смартфон может полностью зарядиться лишь за три
часа. От перепадов высокого напряжения BQ-6001L Jumbo защищает инновационная
система overvoltage protection безопасной зарядки.
Софт
Устройство поставляется с предустановленной современной
системой Android 7.1. В память смартфона уже записаны самые популярные
приложения: Яндекс, UC Browser, новостной информер, карты, YouTube, ну и,
конечно же, куда без традиционного для смартфонов на "Андроиде" "Play
Маркета". Пользователю доступны настройки, обеспечивающие максимально быстрый
доступ к самым часто используемым программам.
Камеры
Качественные фото и видео владельцам смартфонов BQ-6001L
Jumbo позволяют делать две высокочувствительные камеры. Основная – с разрешением
15 мегапикселей с автофокусом и 8-мегапиксельная фронтальная камера.
"Фишка" последней – встроенная функция Face Beauty. При портретной
съемке она автоматически настраивает параметры камеры. Сочетание светодиодных
индикаторов и технологии быстрой фокусировки дают возможность делать четкие,
яркие и реалистичные снимки и видеозаписи.
Судите сами (фото кликабельны):
В итоге мы имеем стильный и высокопроизводительный бюджетный
смартфон, который прекрасно справляется с повседневными задачами. Яркий и
качественный экран, мощный процессор позволят получить максимум удовольствия от
игр, фильмов, музыки и серфинга по Сети.
Комплект поставки:
– смартфон;
– кабель MicroUSB;
– скрепка для изъятия лотка под SIM и MicroSD;
– гарантийный талон и руководство пользователя;
– купон со скидкой 20% на покупку фирменных аксессуаров BQ.