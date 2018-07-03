Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда объявил, что, скорее всего, покинет сборную Японии. 32-летний футболист принимал участие в трех чемпионатах мира, провел в национальной сборной 98 матчей, в которых забил 37 мячей.

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда объявил, что, скорее всего, покинет сборную Японии. 32-летний футболист принимал участие в трех чемпионатах мира, провел в национальной сборной 98 матчей, в которых забил 37 мячей.Выступающий за мексиканскую "Пачуку" Хонда вышел на поле в матче со сборной Бельгии на 81 минуте при счете 2:2. В добавленное время Кейсуке пробивал опасный штрафной, но не смог вывести японцев вперед. Более того, бельгийцы в ответной контратаке сумели забить победных мяч. Вскоре после финального свистка Хонда объявил о своем уходе из сборной Японии. "Я заканчиваю карьеру в национальной сборной. Я счастлив, потому что у нас много хороших молодых ребят, и теперь это их время, чтобы писать историю японского футбола", приводит слова Хонды РИА Новости.Несмотря на проигрыш, приведший к вылету сборной Японии с чемпионата мира, Кейсуке высоко оценил игру своей команды. "Мы не боялись играть против бельгийцев, мы это показывали на протяжении 90 минут, но у нас не получилось победить. Сборная Бельгии играла хорошо и заслужила победу. Но я горжусь командой, мы играли агрессивно. Я думаю, что и весь японский народ тоже гордится нами. Я доволен нашей командой".