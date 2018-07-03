Бывшая жена Тома Круза пришла на грандиозный показ Dior в крайне неудачном наряде. Кэти Холмс надела платье, которое просто расплющило ее грудь.

Бывшая жена Тома Круза пришла на грандиозный показ Dior в крайне неудачном наряде. Кэти Холмс надела платье, которое просторасплющило ее грудь.Актриса – частая гостьяна модных показах. Однако этот стал для нее поистине провальным.39-летняя знаменитость является обладательницей пышной груди, но она подобралатакое платье, в котором бюст выглядел мятым и некрасивым, буквальновываливаясь из декольте по краям.Кэти сидела в первом ряду вместе с другими звездами,а затем участвовала в модной фотосессии, так что ситуацию с неудачным выборомнаряда исправить так и не смогла, передает Metro.co. Было заметно, что ей неудобно.Отметим, что бывшая супруга Тома Круза хорошимвкусом в одежде не отличалась никогда. Ее не раз песочили за неуместные нарядымодные критики. В частности, на премии "Грэмми-2018" ее платье было признанохудшим.Кэти Холмс родилась в городе Толидо, штат Огайо. В апреле 2005года впервые появилась на публике с Томом Крузом. Через год 18апреля родилась их дочь Сури. Поженились они 18 ноября 2006 года в Италии. А 9 июля2012 года между бывшими супругами было подписано соглашение о разводе, согласнокоторому Кэти получила полную опеку над Сури.