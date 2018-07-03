Бывшая жена Тома Круза пришла на грандиозный показ Dior в крайне неудачном наряде. Кэти Холмс надела платье, которое просто
расплющило ее грудь.
Бывшая жена Тома Круза пришла на грандиозный показ Dior в крайне неудачном наряде. Кэти Холмс надела платье, которое просто
расплющило ее грудь.
Актриса – частая гостья
на модных показах. Однако этот стал для нее поистине провальным.
39-летняя знаменитость является обладательницей пышной груди, но она подобрала
такое платье, в котором ее бюст выглядел мятым и некрасивым, буквально
вываливаясь из декольте по краям.
Кэти сидела в первом ряду вместе с другими звездами,
а затем участвовала в модной фотосессии. Так что ситуацию с неудачным платьем выбором
наряда она исправить так и не смогла, передает Metro.co. Было заметно, что ей явно
неудобно.
Отметим, бывшая супруга Тома Круза хорошим
вкусом в одежде не отличалась никогда. Ее не раз песочили за неуместные наряды
модные критики. В частности, на премии "Грэмми-2018" ее платье было признано
худшим.
Кэти Холмс родилась в городе Толидо штата Огайо. В апреле 2005
года она впервые появилась на публике с Томом Крузом. Через год, 18
апреля родилась их дочь Сури. Поженились они 18 ноября 2006 года в Италии. А 9 июля
2012 года между бывшими супругами было подписано соглашение о разводе, согласно
которому Кэти получила полную опеку над Сури.