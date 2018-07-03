03.07.2018

2018-07-03 17:16:45

Клиенты Beeline пожаловались на масштабный сбой

Абоненты оператора сотовой связи Beeline пожаловались на масштабный сбой мобильного интернета и телевидения по всей России, передает . Многие клиенты поспешили сообщить о произошедшем в Twitter. В компании подтвердили наличие проблем и заверили, что специалисты заняты устранением сбоя в кратчайшие сроки.