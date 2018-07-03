Голливудская тусовка снова судачит о возобновлении вражды между актрисами Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. В многолетнем соперничестве кинодив начался новый виток.

Голливудская тусовка снова судачит о возобновлении враждымежду актрисами Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. В многолетнемсоперничестве кинодив начался новый виток.По словам анонимного источника близкого к звезде культового сериала"Друзья", Энистон опасается за свою карьеру. Она всерьез считает, что мстительная Джоли, припоминая ей старые обиды, помешает ей с триумфом вернуться на большойэкран после серии неудачных ролей. А все из-за того, что Джен наладила контакт с Брэдом Питтом после своего развода с Джастином Теру.Тревогу Дженнифер подогревает тот факт, что ее новый босс ТедСарандос – это близкий друг Анджелины. По словам приятеля артистки, звезда "Друзей"просто сходит с ума от страха за свое будущее в киноиндустрии. "Дженниферслышала, что они очень тесно общаются, и это делает ее параноиком", – сообщилинсайдер изданию New Idea.Отметим, что многие друзья считают опасения Энистоннадуманными и безосновательными. Ведь недавно обе актрисы были приглашены надень рождения их общей подруги Риз Уизерспун. Присутствующие на торжествеотметили, что Анжелина была настроена мирно и не выказывала негатива ксопернице. Более того, между артистками даже состоялась короткая светскаябеседа.Добавим, что сейчасДженнифер живет и работает в Канаде, в городе Монреаль. Энистон задействована всъемках нового проекта Netflix – комедии "Тайна убийства". Партнеромактрисы стал Адам Сэндлер, с которым в 2011 году она работала над романтическойлентой "Притворись моей женой".Дженнифер возлагает большиенадежды на этот фильм, ведь актриса изо всех сил пытается реанимироватьсвою карьеру. Последние несколько лет все фильмы с участием звезды культового сериала провалились впрокате, поэтому Энистон обеспокоена, что вскоре продюсеры потеряют к нейинтерес и больше не будут приглашать в новые проекты.