Программа городских мероприятий

Программа городских мероприятийВ Костроме пройдет городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.Как сообщают в администрации города, фестиваль продлится в течение трех дней.В первый день - 6 июля - в 11 часов в музее «Усадьба губернатора» состоится торжественное вручение медалей и грамот «За любовь и верность» парамЮ, прожившим долгие годы в браке.Во второй день - 7 июля - на площади Советской пройдет фестиваль молодых семей с яркой творческой программой. Зрителей ждет показ эксклюзивной коллекции одежды для мам и их дочек, спектакль «О попе и работнике его Балде», а также зажигательные танцы. Он начнется в 14 часов.На аллеях разместятся интерактивные развлекательные площадки для взрослых и детей - мастер-классы по флористике, плетению кос, изготовлению шоколадных конфет. Программа завершится «ромашковым» флешмобом в 18 часов.8 июля на Сусанинской площади в 11. 00 пройдет акция «Ромашка на счастье», где будут раздавать символы праздника , а в «Костромской слободе» в 12.00 в этот день начнется фестиваль воздушных змеев.