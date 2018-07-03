Британские власти, понимая, что дело бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери окончательно разваливается, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич подверг сомнению заявления правоохранителей Соединенного Королевства, которые утверждают, что определили двух подозреваемых в резонансном отравлении.

Британские власти, понимая, что дело бывшего сотрудника ГРУСергея Скрипаля и его дочери окончательно разваливается, пытаются сделатьхорошую мину при плохой игре. Член комитета Совета Федерации по обороне ФранцКлинцевич подверг сомнению заявления правоохранителей Соединенного Королевства,которые утверждают, что определили двух подозреваемых в резонансном отравлении.По словам сенатора, СМИ Великобритании еще в апреле писалиоб идентификации подозреваемых в покушении на Скрипалей. Тогда журналистыСоединенного Королевства утверждали, что предполагаемые злоумышленники якобы вернулись вРоссию."Словом, как под копирку. Видимо, решили пойти по второмукругу, понимая, что дело Скрипалей окончательно разваливается", – цитируетКлинцевича . Он подчеркнул, что происходящее является очередным виткоминформационной войны против России. Тем не менее, добавил законодатель,официальному Лондону все сложнее генерировать "новые поводы дляшумихи".Ранее полиция Великобритании заявила, что к нападению наСкрипалей в Солсбери в начале марта этого года причастны два человека. Впрочем,имен злоумышленников правоохранители называть не стали, более того, добавилиполицейские, преступники уже давно покинули Соединенное Королевство.В Скотланд-Ярде вполне предсказуемо заявили, что те, ктоотравил Скрипалей, в настоящий момент находятся на территории России. Несмотряна то, что принципиально новой информации правоохранители не сообщили, вВеликобритании считают это "большим прорывом"Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили в бессознательномсостоянии на скамейке в небольшом городке Солсбери в начале марта. Лондонзаявил, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом"Новичок" и обвинил в произошедшем Москву.Несмотря на то, что отравление "Новичком" приводитк летальному исходу, Сергей и Юлия Скрипали выжили. 33-летняя дочь выписалась 9апреля, а 66-летний отец – 18 мая. 23 мая BBC распространило видеозапись собращением Юлии Скрипаль. После этого от отца и дочери нет никаких вестей. Досих пор неизвестно, где и с кем они находятся.