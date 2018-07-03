Вокалист и звукорежиссер Михаил Борисовский отмечает день рождения. Он уже много лет дружит и работает с Анастасией Волочковой. Поздравила его балерина весьма оригинально.

Вокалист и звукорежиссер Михаил Борисовский отмечает день рождения. Он уже много лет дружит и работает с Анастасией Волочковой. Поздравила его балерина весьма оригинально.Настя и Миша встретились на улице, и страстная балерина тут же полезла к нему с объятиями и поцелуями, изумив прохожих откровенностью. "Этот человек встречает свой день рождения с физиономией Волочковой на груди, – обрадовалась веселая артистка, при виде футболки с ее портретом на имениннике. – Надо ее уже обновить".Миша смутился: "Это да, старая". И тут же стал рукойначищать "физиономию Волочковой", словно пытаясь, чтобы она блистала первозданной красотой.А довольная Настя в предвкушении праздника трещала без умолку: "Я тебя искала сто лет по жизни и искала сегодня твой дом"."Все сейчас будет, пошли!" – соблазнительно улыбалась Волочкова и тащила ошарашенного мужика к нему же домой. Судя по следующему снимку, который появился на странице бывшей солистки Мариинского театра в Instagram, ВСЕ с Мишей сложилось наилучшим образом. На столе – пирог, бутылка газировки, листья салата, и, конечно, вино. Какой же праздник без него?!Комментаторы к фотографиям и видео Настя предусмотрительно закрыла, а то бы досталось ей от злопыхателей и за "сальные волосы", и за "испитой вид", и еще бог знает за что – критиков и завистников у звезды хватает. К счастью, она выше этого и не реагирует на гадости, которые о ней пишут. Настя живет так, как ей нравится, и дарит радость тому, кто в ней нуждается.