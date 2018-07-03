Максим Галкин опубликовал новый снимок Алла Пугачевой. Фото представляет собой селфи, выполненное крупным планом, и оно не всем фанатам пришлось по вкусу.

Максим Галкин опубликовал новый снимок Алла Пугачевой. Фото представляет собой селфи, выполненное крупным планом, и оно не всем фанатам пришлось по вкусу.Максим Галкин продолжает привлекать повышенное внимание СМИ и пользователей социальной сети Instagram к своему аккаунту. Не успели многочисленные подписчики насладиться фотографиями и видео детей телеведущего Гарри и Лизы, его супруги Аллы Пугачевой в прозрачной кофточке и молодежных джинсах, как шоумен выложил фото лица Примадонны, сделанное крупным планом.На снимке Пугачева демонстрирует светлые кудри, белоснежную улыбку и большие подведенные карандашом глаза, тронутые тушью. "Девушка с реки 😘 Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо 🙋🏻‍♂️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Галкин.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к кадру. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие высказали мнение, что предпочли бы не видеть этого фото. "Не понимаю для чего выставлять такие фотографии.. Не верю что вы действительно думаете что это красиво!", "Максим , спасибо за фото, Алла отлично выглядит это по тому что счастье в душе . Я смотрю и жить хочется, какая у Вас теплая семья👍А злопыхателям только остаётся пожелать ума", "Детей пугать! Зачем?", "Очень веселая фотка. Спасибо 🙏 большое Максим за добрые слова и хорошее пожелание", "Любите молча, любуйтесь молча, а не на показ! Зачем это все?" – высказались пользователи Сети.