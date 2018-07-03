Знаменитый продюсер Максим Фадеев оказался в рискованном положении. Неподалеку от дома музыканта на Бали началось извержение вулкана Агунг.

Знаменитый продюсер Максим Фадеев оказался в рискованномположении. Неподалеку от дома музыканта на Бали началось извержение вулканаАгунг.В своем Instagram Фадеев поделился репортажными снимками сместа событий. "На Бали опять Агунгразбушевался! Думаю, обойдется!", – подписал жуткие кадры Максим.Поклонники Фадеева испугались за его жизнь и здоровье. ПользователиСети посоветовали продюсеру как можно скорее покинуть остров. "Ничего себе! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Будьте аккуратней! 🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вертолетесть свой ? Вслучае если бежать надо будет от огня ?", "Думаю, валить надо от туда пока не утихнет!!!","Боже, как Вам не страшно!!! А возможнопривыкли!!!! Да, человек ко всему привыкает, но все равно страшно!!! Берегитесебя 🙏🙏🙏🙏 и своих близких. Андрей Малахов", "Какая красота😉 страшная сила😊😊😊 берегите себя и близких😊", "Бегитеот туда Максим Александрович. А то будет как в Помпеи", – писаливзволнованные интернет-обыватели.По официальным данным накануне вулкан отправил в воздух густой дым и золу на высоту двух тысяч метров, из-за чего были закрыты все близлежащие аэропорты. Сегодня, 3 июля, извержение повторилось, что спровоцировало лесные пожары на расстоянии двух километров от вершины вулкана.Отметим, СМИ сообщают, что люди, проживающие недалеко отвулкана, покидают свои дома. Судя по всему, Максим не торопитсяоставлять свою роскошную виллу на берегу Индийского океана надеясь на "русскийавось". Добавим, вулкан Агунг известен своей непредсказуемостью иразрушительной силой – в 1963 году в результате буйства стихии погибло более1000 человек.