Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

Об этом сообщили в пресс-службе администрации городаКостромские депутаты рассмотрят вопрос установки мемориальной таблички на доме, где жила известная актриса Ирина Аркадьева. Эту идею уже одобрили городские власти, сообщают в пресс-службе администрации.Ирина Аркадьева играла в различных театрах Вильнюса, Волгограда, Орла, Белгорода, Тюмени. В Костромском г драматическом театре имени Островского она служила с 1967 по 1970 год, а также с 1979 года по июнь 2016 года.В нашем городе она жила в доме №3 на улице Овражной. Напомним, что актриса скончалась 2 июля 2016 года.