С момента создания службы прошло более 80 лет, в течение которых изменения претерпели не только наименования подразделений, но и техническое оснащение...

3 июля 2018 г. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, где поздравил личный состав с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения и вручил сотрудникам и коллективам награды города.В торжественном мероприятии также приняли участие Заместитель Мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко, а также сотрудники столичной Госавтоинспекции."За последние восемь лет Москва здорово прибавила в безопасности дорожного движения. Число ДТП в городе сократилось в 2,5 раза – это тысячи сохраненных жизней. В плане ситуации на дорогах Москва сегодня – один из самых безопасных городов среди других российских и европейских городов, включая Лондон, Берлин или Рим.Большая заслуга в этом принадлежит сотрудникам столичной Госавтоинспекции. Они стоят на страже безопасности пешеходов, автомобилистов и пассажиров, предупреждают и пресекают административные правонарушения. Серьезным подспорьем в этой работе стали такие крупные проекты, как "мобильный инспектор", система фото- и видеофиксации нарушений, Ситуационный центр.Прошу сотрудников ГИБДД и впредь делать все необходимое для снижения аварийности на столичных дорогах и борьбы с заторами. В свою очередь, Правительство Москвы продолжит оснащать подразделения ГИБДД современной техникой, создавать условия для их эффективной деятельности", – отметил Сергей Собянин.Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3 июля 1936 года. С момента создания службы прошло более 80 лет, в течение которых изменения претерпели не только наименования подразделений, но и техническое оснащение, служебные автомобили. Увидеть экспозицию современной и ретро-техники Музея ГИБДД г. Москвы, можно было сегодня перед центральным входом в здание УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.Почетные гости оценили работу Ситуационного центра УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, а после посетили Комнату истории ГИБДД столицы, где и состоялась церемония награждения лучших сотрудников Госавтоинспекции Москвы.Пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве