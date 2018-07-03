Жительница Екатеринбурга рассказала, чем интернет-знакомства с иностранцами отличаются от первого общения с русскими парнями. Выводы оказались не в пользу наших соотечественников.

ЖительницаЕкатеринбурга рассказала, чем интернет-знакомства с иностранцамиотличаются от первого общения с русскими парнями. Выводы оказались нев пользу наших соотечественников.Познакомиться с гостями мундиаля через приложение Tinder девушкарешила 27 июня. В этот день в городе проходил матч между сборнымиМексики и Швеции."Открыла и испытала шок!" – цитирует россиянкупортал E1. Ее внимания пытались добиться "бесконечные Хулио и Родриго" и несколько"шведских Михаэлей". Но среди них практически не было русских "Ваньи Саш".По словам жительницы Екатеринбурга, иностранцы сильно отличаютсяот россиян. Причем, не в пользу наших мужчин. Девушка отметила, что фото гостейЧМ-2018 были красивыми, а местных жителей унылыми.Кроме того, россиянке понравилась "честность, свободаи открытость" зарубежных парней, которые сразу звали ее в отель инастойчиво добивались ее согласия. При этом она отметила, что наши мужчины вообщене пикапят россиянок.Пришлось по душе девушке и то, что иностранцыоткровенно любят секс и очень общительны. По ее словам, это нравитсядевушкам и является совершенно нормальным.Россиянка рассказала, что лишь за одну ночьполучила предложения заняться любовью от 32 мексиканцев, семи шведов,четырех граждан США, одной из которых была женщина, одного перуанца. А вотрусских среди предлагавших секс не было."Парень поимени Амори так ответил на мой вопрос о девушках в Екатеринбурге: "О мой бог.Девушки. Если бы я был девушкой, я бы был лесбиянкой", – рассказала она. Екатеринбурженка ни с кем не встретилась, подчеркнув, чтоэтому помешала лишь занятость на работе. По ее словам,иностранцы заставили русских девушек пересмотреть свое отношение к местныммужчинам.Отметим, что тесная "дружба народов",возникшая на почве любви к футболу между российскими девушками и гостямимундиаля из других стран, взбудоражила общественность. Горячая полемика изГосдумы перебралась на страницы СМИ. Россияне разделились на двалагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с любым, другие уверены,что своим непристойным поведением они позорят себя и страну.