Жительница
Екатеринбурга рассказала, чем интернет-знакомства с иностранцами
отличаются от первого общения с русскими парнями. Выводы оказались не
в пользу наших соотечественников.
Жительница
Екатеринбурга рассказала, чем интернет-знакомства с иностранцами
отличаются от первого общения с русскими парнями. Выводы оказались не
в пользу наших соотечественников.
Познакомиться с гостями мундиаля через приложение Tinder девушка
решила 27 июня. В этот день в городе проходил матч между сборными
Мексики и Швеции.
"Открыла и испытала шок!" – цитирует россиянку
портал E1. Ее внимания пытались добиться "бесконечные Хулио и Родриго" и несколько
"шведских Михаэлей". Но среди них практически не было русских "Вань
и Саш".
По словам жительницы Екатеринбурга, иностранцы сильно отличаются
от россиян. Причем, не в пользу наших мужчин. Девушка отметила, что фото гостей
ЧМ-2018 были красивыми, а местных жителей унылыми.
Кроме того, россиянке понравилась "честность, свобода
и открытость" зарубежных парней, которые сразу звали ее в отель и
настойчиво добивались ее согласия. При этом она отметила, что наши мужчины вообще
не пикапят россиянок.
Пришлось по душе девушке и то, что иностранцы
откровенно любят секс и очень общительны. По ее словам, это нравится
девушкам и является совершенно нормальным.
Россиянка рассказала, что лишь за одну ночь
получила предложения заняться любовью от 32 мексиканцев, семи шведов,
четырех граждан США, одной из которых была женщина, одного перуанца. А вот
русских среди предлагавших секс не было.
"Парень по
имени Амори так ответил на мой вопрос о девушках в Екатеринбурге: "О мой бог.
Девушки. Если бы я был девушкой, я бы был лесбиянкой", – рассказала она. Екатеринбурженка ни с кем не встретилась, подчеркнув, что
этому помешала лишь занятость на работе. По ее словам,
иностранцы заставили русских девушек пересмотреть свое отношение к местным
мужчинам.
Отметим, что тесная "дружба народов",
возникшая на почве любви к футболу между российскими девушками и гостями
мундиаля из других стран, взбудоражила общественность. Горячая полемика из
Госдумы перебралась на страницы СМИ. Россияне разделились на два
лагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с любым, другие уверены,
что своим непристойным поведением они позорят себя и страну.