Изнасилование москвички группой из трех парней оказалось плодом ее богатого воображения. Женщина просто хотела вызвать ревность у своего бойфренда.

Изнасилование москвички группой из трех парней оказалосьплодом ее богатого воображения. Женщина просто хотела вызвать ревность у своегобойфренда.Пять лет тюрьмы – такой срок может получить жительницастолицы за заведомо ложный донос. Женщина обратилась в полицию с заявлением отом, что ее изнасиловали сразу трое молодых людей.В заявлении было указано, что на юго-западе Москвы наженщину набросились трое мужчин и надругались над ней. Примет насильниковпострадавшая не запомнила. Однако у следователей возникли сомнения вправдивости ее показаний и через некоторое время женщину снова вызвали надопрос.Заявительнице пришлось признать, что никакого изнасилованияне было. Оказывается, таким оригинальным способом женщина просто хотелазаставить ревновать своего парня. Эти развлечения могут стоить москвичке пятилет лишения свободы, сообщает Life.ru соссылкой на телеграм-канал Mash.Dni.Ru писали о московском блогере Анне Брэйн. Она заявила, что "попала в самую чудовищную ситуацию в своей жизни", когда возвращалась из гостей домой. По словам девушки, на нее напал таксист Uber. Якобы, водитель завез ее в безлюдное место и предпринял попытку изнасилования.Таксист, в свою очередь, все обвинения категорически отрицает. По его версии, девушка села в автомобиль в нетрезвом состоянии и закурила. На просьбу водителя выбросить сигарету ответила нецензурной бранью, что вынудило мужчину высадить клиентку. Следователей рассказа Анны тоже не убеждает – они отмечают, что блогер путается в показаниях.