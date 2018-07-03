Павел Прилучный попал в больницу. Встревоженные журналисты связались с супругой артиста, актрисой Агатой Муцениеце, чтобы та прокомментировала ситуацию.

Павел Прилучный попал в больницу. Встревоженные журналисты связались с супругой артиста, актрисой Агатой Муцениеце, чтобы та прокомментировала ситуацию.Павел Прилучный снова оказался в топе новостей. На сей раз один из самых привлекательных актеров отечественного кинематографа попал в больницу. Об этом стало известно после того, как артист на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал в приложении Stories видео, на котором запечатлен лежащим на койке с капельницей в руке. "Друзья, берегите свое здоровье!" – обратился к подписчикам Павел.Встревоженные поклонники немедленно завалили актера вопросами, а журналисты связались с его супругой Агатой Муцениеце. Та, занятая на съемках, все же нашла возможность успокоить общественность. "У Паши все нормально, не волнуйтесь! После вашего звонка уже вся съемочная группа спрашивает: "Точно ли все хорошо у Прилучного?!" С ним ничего страшного не случилось, у Паши все отлично, здоров как бык! Не пугайте мою съемочную группу, не вникайте, все отлично, все замечательно. Повода для беспокойства нет", – цитирует Агату Муцениеце .Ранее супруги порядком взволновали поклонников, дав понять, что в их семье наступил кризис. Фанаты даже подумали, что развод не за горами. К счастью, пара смогла найти общий язык, хоть и с трудом. "Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг друга, знайте, самое важное – разговаривать!" – призналась недавно Муцениеце фанатам.Нашлись хейтеры, кто предположил, что Прилучный с женой просто придумали всю историю с разрывом, чтобы их лишний раз обсудили в СМИ. Однако сами супруги категорически опровергли эти нападки.