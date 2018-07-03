Мусорные кучи разрастаются. Родственники умерших захороненных на кладбище «Улыбышево» бьют тревогу. Горы отходов с погоста не вывозят с апреля месяца, говорят они. Убираются только возле центральных дорог и на аллее славы. Помимо грязного вопроса в этом году на кладбище возникли проблемы с водой. Бочки пустуют уже несколько месяцев. Что происходит рядом с могилами, покажем прямо сейчас.

Мусорные кучи разрастаются. Родственники умерших захороненных на кладбище Улыбышево бьют тревогу. Горы отходов с погоста не вывозят с апреля месяца, говорят они. Убираются только возле центральных дорог и на аллее славы. Помимо грязного вопроса в этом году на кладбище возникли проблемы с водой. Бочки пустуют уже несколько месяцев. Что происходит рядом с могилами, покажем прямо сейчас.Ирина Чернышова приезжает на кладбище несколько раз в месяц. Женщина ухаживает за могилами родителей. Убирается и регулярно сажает живые цветы. По соседству с захоронениями горы мусора, которые уже наступают на памятники. Причём такая куча не одна.Ирина Чернышова: "После пасхи я приехала, контейнер был переполнен, такое впечатление, что вообще не убирали, я надеялась, что проблему решат через неделю - через две Уже май прошёл, июнь, начался июль, куча всё там же и становится всё больше разрастается".С недовольством Ирины соглашаются и другие посетители кладбища. Родственники умерших говорят, мусор возле центральных дорог и на Аллеи славы убирают регулярно, а вот в глубину погоста, рабочие приезжать, по всей видимости, не собираются.Михаил: - Как часто убирают?- А вы не видите?- Как давно она разрастается?- С прошлого года. Меня интересует, чтобы они убрали это, а приезжают они или нет, не знаю.Борис: "Как мы сюда приезжаем постоянно большие кучи мусора на этой территории".Проблема на кладбище не только с вывозом мусора, но и с водой. Ёмкости под неё есть, но они давно пустые.Ирина Чернышова: "Вот видите эту бочку, написано вода, но сейчас только одно название. Воды с начала летнего сезона я ни разу не видела. Я обошла все окрестности кладбища в поисках воды, чтобы полить свежие посаженные цветы, к сожалению, я воду не нашла там где обычно она была".А вот и рабочий МКУ Благоустройство подоспел. Именно это предприятие занимается уборкой кладбища и доставляет воду в баки. Для Александра стало неожиданным то, что ёмкость, да и все соседние пусты.Александр, рабочий: "Не знаю, может, наливали и кончилась вода. Её здесь не было никогда. Возили, много воды сюда возили".Во время съёмки и спецтранспорт подоспел на уборку мусора. Вот только всю кучу рабочие сегодня не осилят. Машина практически под завязку. Однако, то что она есть уже хорошо, говорят сотрудники мусоровывозящей компании.- С Пасхи вот эта куча, вон та.- Лежат, а что? Техники не хватает, как мы уберём, кладбище большое.- Одна машина?- Две, одна первый день с ремонта, месяц стояла.Проблема с техникой и людьми действительно существует, говорит директор казённого учреждения. Тем не менее, со скопившейся с апреля тысячи тонн мусора, 750 уже вывезли. Возможно, с этой проблемой справились бы и своими силами, то есть двумя мусоровозами и 11-тью сотрудниками, но весомую лепту в мусорный вопрос вносят ритуальщики.Леонид Фоменко, директор МКУ Благоустройство: "Частные ритуальные компании берут деньги у своих клиентов, но за собой мусор не вывозят. Они сваливают его где попало. Скапливается большое количество крупногабаритного, строительного мусора, бетон, остатки памятников, старые ограды. Мы сейчас подготовили проект по закрытию воротами основных проездов на кладбище, чтобы въезд и выезд был контролируемым".В администрации города готовы помочь казённому учреждению, и выделить деньги на закупку новой техники. Чтобы навести порядок на погосте. Для этого нужен ещё один мусоровоз погрузчик и поливальная машина. Последняя обеспечит регулярный подвоз воды на кладбище.