Она свяжет улицу Каховского с улицей Октябрьской

Она свяжет улицу Каховского с улицей ОктябрьскойВ Гусь-Хрустальном начался первый этап строительства дороги на улице Муравьева-Апостола. Специалисты перекладывают газопровод низкого давления.За время работ предстоит отремонтировать участок теплотрассы, водопроводные и канализационные сети. Только после этого можно будет приступить к строительству дорожной артерии, которая необходима городу.Из регионального бюджета на строительство выделоно 30 миллионов рублей