Модель и по совместительству девушка Тимати Анастасия Решетова взволновала интернет-общественность. Красотка выложила в Сеть снимки в хиджабе.

Модель и посовместительству девушка Тимати Анастасия Решетова взволновалаинтернет-общественность. Красотка выложила в Сеть снимки в хиджабе.Анастасия опубликовала всвоем Instagram пару фотографий в образе мусульманки. Почему модельиз Москвы решила покрыть волосы осталось неясным – Решетова снимки никак непрокомментировала.Интернет обывателиудивились новому имиджу девушки, фолловеры отметили, что за несколькочасов до этого Анастасия не постеснялась выложить снимок в откровенномкупальнике с анималистичным принтом, что немного диссонирует с имиджем кроткой верующей барышни. Внимательные пользователи Сети такжеотметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть вздыбленнуюгрудь."Ахахахахха Ты видела свой предыдущий пост? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","И сиська видна 😂😂😂", "Анастасия пожалуйста не позорьте хиджаб 🧕! Чужую культуру и религию ! Проявите уважение кмусульманкам ! Для Вас это всего лишь игра", "Платочек накинула, а сиси так и не прикрыла 😂😂😂😂 Кто же Вы сегодня, мадам????", "Люблю,когда фото в платке и фото в купальнике стоят рядом. Перманентная мусульманка😆", "Сними и не смей так втаптывать в грязьхиджаб!!!!! Ты не достойна носить платок идиотка чертова", – писаливозмущенные пользователи Сети.Отметим, что недавно в прессе муссировалисьслухи о расставании рэпера Тимати с возлюбленной Анастасией Решетовой. Молодые люди удалили все совместные фотографии изсоцсетей и отписались друг от друга. Примечательно, что сделано это было почтисинхронно. Также недавно мама артиста рассказала о сложностях вовзаимоотношениях дочери Тимати Алисы с Решетовой. Поклонники предположили, что девочка,возможно, не принимает избранницу рэпера. Однако ни рэп-исполнитель, ни модель официальноо расставании не объявляли.