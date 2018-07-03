Модель и по
совместительству девушка Тимати Анастасия Решетова взволновала
интернет-общественность. Красотка выложила в Сеть снимки в хиджабе.
Модель и по
совместительству девушка Тимати Анастасия Решетова взволновала
интернет-общественность. Красотка выложила в Сеть снимки в хиджабе.
Анастасия опубликовала в
своем Instagram пару фотографий в образе мусульманки. Почему модель
из Москвы решила покрыть волосы осталось неясным – Решетова снимки никак не
прокомментировала.
Интернет обыватели
удивились новому имиджу девушки, фолловеры отметили, что за несколько
часов до этого Анастасия не постеснялась выложить снимок в откровенном
купальнике с анималистичным принтом, что немного диссонирует с имиджем кроткой верующей барышни. Внимательные пользователи Сети также
отметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть вздыбленную
грудь.
"Ахахахахха Ты видела свой предыдущий пост? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"И сиська видна 😂😂😂", "Анастасия пожалуйста не позорьте хиджаб 🧕! Чужую культуру и религию ! Проявите уважение к
мусульманкам ! Для Вас это всего лишь игра", "Платочек накинула, а сиси так и не прикрыла 😂😂😂😂 Кто же Вы сегодня, мадам????", "Люблю,
когда фото в платке и фото в купальнике стоят рядом. Перманентная мусульманка😆", "Сними и не смей так втаптывать в грязь
хиджаб!!!!! Ты не достойна носить платок идиотка чертова", – писали
возмущенные пользователи Сети.
Отметим, что недавно в прессе муссировались
слухи о расставании рэпера Тимати с возлюбленной Анастасией Решетовой. Молодые люди удалили все совместные фотографии из
соцсетей и отписались друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти
синхронно. Также недавно мама артиста рассказала о сложностях во
взаимоотношениях дочери Тимати Алисы с Решетовой. Поклонники предположили, что девочка,
возможно, не принимает избранницу рэпера. Однако ни рэп-исполнитель, ни модель официально
о расставании не объявляли.