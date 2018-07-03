К выводам, которые толкователи сновидений и составители сонников принимали как само собой разумеющееся, наконец пришли и серьезные ученые. Исследователи уверены, что сюжеты сновидений могут помочь врачам ставить диагнозы больным.

К выводам, которые толкователи сновидений и составители сонников принимали как само собой разумеющееся, наконец пришли и серьезные ученые. Исследователи уверены, что сюжеты сновидений могут помочь врачам ставить диагнозы больным.О том, что видения, который видит во время сна, связаны с мозговой активностью и могут указывать либо на сильные переживания, либо и вовсе на психологические проблемы, было известно уже давно. Однако специалисты решили пойти еще дальше и доказали, что сны могут указывать и на физические болезни.Для диагностики в первую очередь необходимо обращать внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений, передает . От деталей сна зависит, о какой именно проблеме в теле пытается рассказать сновидцу.Так, могут свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Подробности происходящего в спящего человека не так важны – тут на первый план выходит сам факт сильных негативных переживаний.Если же человеку приснилось, что его кто-то душит, то ему следует обратить внимание на свои легкие. Возможно, что нехватку кислорода или другие проблемы с дыханием в ночное время мозг интерпретирует именно таким образом.Даже во сне могут свидетельствовать не о буйном нраве того, кто видит подобные сюжеты, а о сбое в работе организма. Проблемы могут быть у .Еще один часто встречающийся сюжет снов, способный указать на начинающуюся болезнь, испорченная . В этом случае разгадка проста – проблемы с желудком.Ученые считают, что это может быть весьма полезно при диагностике . Как минимум, человек может задуматься о том, что, возможно, его организм работает не так, как должен, и обратится за .