Нашли кишечную палочку в выпечке. Проект Народный контроль проверил продукцию частных пекарен Владимира. Для анализа выбрали выпечку со скоропортящимися начинками. Образцы сдали для проверки в Областную ветеринарную лабораторию. Там специалисты проверили товар по разным показателям. 4 из 15 пекарен испытания не прошли. В некоторых образцах нашли даже кишечную палочку.

Нашли кишечную палочку в выпечке. Проект "Народный контроль" проверил продукцию частных пекарен Владимира. Для анализа выбрали выпечку со скоропортящимися начинками. Образцы сдали для проверки в Областную ветеринарную лабораторию. Там специалисты проверили товар по разным показателям. 4 из 15 пекарен испытания не прошли. В некоторых образцах нашли даже кишечную палочку. А она, как известно, опасна для человека. Теперь координатор проекта будет составлять обращение в Роспотребнадзор.