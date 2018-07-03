Украинский эксперт выступил с критикой в адрес внешней политики Незалежной. Он заявил, что нейтральное отношение Киева к Москве и Вашингтону позволило бы сохранить Крымский полуостров в составе государства.

Украинский эксперт выступил с критикой в адрес внешней политики Незалежной. Он заявил, что нейтральное отношение Киева к Москве и Вашингтону позволило бы сохранить Крымский полуостров в составе государства.По словамлидера партии "Основа" Андрей Николаенко, декларацию о независимости, которая закрепляла нейтралитет Украины, была принята в 1990 году. Тогда данное решение поддержали около 94% населения, передает .Исходя из этого, политик объяснил, в каком случае Украина могла бы сохранить Крым, а также избежать конфликта на Донбассе, пишет . "Если бы предыдущие президенты не дергали бы страну между Москвой и Вашингтоном, а придерживались нейтралитета, который был выбран гражданами, то основных проблем, которые есть у Киева сегодня, можно было бы избежать", – рассказал Николаенко.Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может отказаться от Крыма, так как "однажды Москва уже передала полуостров Киеву". По его мнению, в СССР с регионом "не могли справиться", что якобы напоминает нынешнюю ситуацию.Напомним, что Крым присоединился к России в 2014 году по итогам проведенного референдума. Украина и ряд западных стран не признали результаты голосования. При этом в России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.