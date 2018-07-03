Авторитетный журнал The Fader опубликовал рейтинг лучших песен, которые, по мнению музыкальных критиков, обязательны к прослушиванию в летнее время. Всего в списке 13 композиций.

Авторитетный журнал The Fader опубликовал рейтинг лучших песен, которые, по мнению музыкальных критиков, обязательны к прослушиванию в летнее время. Всего в списке 13 композиций.Summer Nights – John TravoltaХит-парад открывает песня Summer Nights Джона Траволты из мюзикла "Бриолин". Все, что нужно знать о чувстве, которое так быстро поражает, убеждает поддаться ему и, в конце концов, заставляет дать клятву вечной любви. "Эту композицию необходимо слушать хотя бы один раз каждое лето", – подчеркнул автор рейтинга.Cruel Summer – BananaramaНа втором месте композиция Cruel Summer группы Bananarama. Легендарная песня конца 90-х, которая расскажет о "жестком" лете, когда "ты ушел". Но не всё так просто: девушки с радостью споют вам о том, что "ты не единственный на свете", и жизнь нужно продолжать дальше, со спокойной совестью отпустив прошлое.Summertime Sadness – Lana Del ReyПесня Ланы Дель Рей Summertime Sadness занимает почетное третье место в списке лучших летних треков. Смысл композиции в том, что "радость в любви несёт в себе множество разочарований". Лана поет о страхе потерять любимого человека и чувственно показывает это в строчке: "Крепко поцелуй меня перед тем как уйти".Soak Up The Sun – Sheryl CrowПродолжает рейтинг музыкальная композиция певицы Шерил Кроу – Soak Up The Sun. Каждый раз, когда у вас будет паршивое настроение – никого не вините – просто включите эту песню и понежитесь на солнце. Шерил обещает непревзойденный результат.Summer Nights – Lil RobКомпозиация рэпера Лил Роба на пятом месте. Этот трек будет держать улыбку на вашем лице не только ночью, но и днем, так что наслаждайтесь: Feeling good, feeling all right tonight.Steal My Sunshine – LenПесня группы "Лен" оказалась на шестой строке рейтинга. Канадская рок-группа получила известность благодаря этому синглу еще в 1999 году. Песню стоит послушать, ведь спустя столько лет ребята снова занимают место, но уже в современном музыкальном чарте.Teenage Dream – Katy PerryДалее Кэти Перри со своей Teenage Dream. О чем же все-таки мечтает подросток. No regrets, just love (никаких сожалений, только любовь), – считает певица.Sunshine – Lil' FlipВосьмое место – Sunshine рэпера Лил Флипа. "Они говорят, любовь – это боль, а боль – любовь" (They say love is pain and pain is love), но, кажется, Лил не согласен с этим.Corona And Lime – ShwayzeСледующая композиция рэп-исполнителя Шуэйз Corona And Lime тоже подвластна мыслям о любви и прогулкам по авеню в поисках девушки мечты: She walk slow down the avenue, I ain't met her but I'll get her when I do. Let me tell you аbout a girl I love.Summertime – Vybz Kartel и It Was A Good Day – Ice CubeДесятую строчку занимает песня Summertime музыканта Вибз Картель, одиннадцатую – It Was A Good Day рэпера Айс Кб: тут уж точно денек задался и у одного, и у другого.Summer Girls – LFOГруппа LFO поет о жарких летних днях, проведенных с горячими девчонками – Summer Girls на двенадцатом месте хит-парада.Tonite – DJ Quik.Рейтинг завершает трек от диджея Куика, в котором певец обещает по полной оторваться на вечеринке и не жалеть об этом на следующее утро.