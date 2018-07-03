В деле о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились первые подозреваемые.
После четырех месяцев расследования британские полицейские пришли к выводу, что
к нападению 4 марта в Солсбери причастны два человека.
В деле о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились первые подозреваемые.
После четырех месяцев расследования британские полицейские пришли к выводу, что
к нападению 4 марта в Солсбери причастны два человека.
Имена преступников
лондонские правоохранители не назвали. При этом источник в Скотланд-Ярде сообщил, что они покинули Великобританию в течение суток после случившегося.
Предполагается,
что злоумышленники находятся на территории России, сообщает . В отношении них уже заведено
уголовное дело. Вместе с тем, в Лондоне признали, что привлечь к
ответственности преступников будет нелегко.
С официальными комментариями Скотленд-Ярд пока не спешит. Сообщается, что такое
заявление будет сделано в ближайшие дни. Несмотря на то, что принципиально
новой информации источник не сообщил, в Великобритании считают это "большим прорывом", передает .
Ранее британские специалисты огласили очередную
нелепую причину, по которой Сергей и Юлия Скрипаль избежали смерти. Сообщалось,
что спастись им помогла детская привычка мыть руки.
Напомним, Лондон
обвиняет Москву в отравлении Скрипалей нервнопаралитическим веществом класса
"Новичок", разрабатывавшимся в СССР в военных целях. Кремль все обвинения
отвергает. Место происхождения химиката установить так и не удалось.
Отец и дочь провели
в больнице несколько недель. 33-летняя Юлия выписалалсь 9 апреля,
а 66-летний Сергей – 18 мая.