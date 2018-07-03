В деле о покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились первые подозреваемые. После четырех месяцев расследования британские полицейские пришли к выводу, что к нападению 4 марта в Солсбери причастны два человека.

В деле о покушении на жизнь экс-полковника ГРУСергея Скрипаля и его дочери Юлии появились первые подозреваемые.После четырех месяцев расследования британские полицейские пришли к выводу, чток нападению 4 марта в Солсбери причастны два человека.Имена преступниковлондонские правоохранители не назвали. При этом источник в Скотланд-Ярде сообщил, что они покинули Великобританию в течение суток после случившегося.Предполагается,что злоумышленники находятся на территории России, сообщает . В отношении них уже заведеноуголовное дело. Вместе с тем, в Лондоне признали, что привлечь кответственности преступников будет нелегко.С официальными комментариями Скотленд-Ярд пока не спешит. Сообщается, что такоезаявление будет сделано в ближайшие дни. Несмотря на то, что принципиальноновой информации источник не сообщил, в Великобритании считают это "большим прорывом", передает .Ранее британские специалисты огласили очереднуюнелепую причину, по которой Сергей и Юлия Скрипаль избежали смерти. Сообщалось,что спастись им помогла детская привычка мыть руки.Напомним, Лондонобвиняет Москву в отравлении Скрипалей нервнопаралитическим веществом класса"Новичок", разрабатывавшимся в СССР в военных целях. Кремль все обвиненияотвергает. Место происхождения химиката установить так и не удалось.Отец и дочь провелив больнице несколько недель. 33-летняя Юлия выписалалсь 9 апреля,а 66-летний Сергей – 18 мая.