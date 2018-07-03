Чтобы купание не обернулось трагедией. Во Владимире проходят массовые рейды по водоёмам, где купаться запрещено. Сотрудники МЧС предупреждают людей об опасности, а самых незаконопослушных штрафуют. Напомним, только с начала этого купального сезона в нашей области на воде погибло 16 человек, среди них один ребёнок. Как вести себя на воде, и куда ехать купаться? В очередной рейд со спасателями отправилась Валентина Мартынова

Чтобы купание не обернулось трагедией. Во Владимире проходят массовые рейды по водоемам, где купаться запрещено. Сотрудники МЧС предупреждают людей об опасности, а самых незаконопослушных штрафуют. Напомним, только с начала этого купального сезона в нашей области на воде погибло 16 человек, среди них один ребёнок. Как вести себя на воде, и куда ехать купаться? В очередной рейд со спасателями отправилась Валентина Мартынова.(озеро Семязино)-Не улыбайся, не улыбайся. Ты у нас серьёзный!Он улыбается перед камерой и послушно выполняет рекомендации спасателя. Жизнь 8-летнего Вани вне опасности. Сегодня он герой спецоперации по спасению человека на воде. В этой коварной стихии только с начала купального сезона в нашей области погибло 16 человек, среди них 11-летний мальчик. Трагедия произошла здесь - на озере Семязино - в прошлые выходные. Сейчас причины гибели ребенка устанавливают следователи, а спасатели, еще раз обращают внимание взрослых - ответственность за жизнь детей несут прежде всего родители, которые часто не следят за купающимся ребенком.Григорий Цыганков, спасатель: "И то, что они разрешают своим детям не умеющим плавать надевать всякие надувные снаряжения. Это самая первая очередь, когда человек утонет. Это надрыв, перекус или вы выскакиваете с жилетов и всё. Прежде всего надо научить ребенка плавать без спасательного приспособления, а потом надевайте, что хотите".Сегодня Ване спасатели вручили памятку о правилах поведения на воде. Но мальчик признается, без папы купаться не ходит. И своего сына Андрей Безделкин на пляже из вида не выпускает никогда.Андрей Безделкин, отдыхающий: "Я его учу с 5 лет плавать, но он ещё не уверено себя чувствует, поэтому он один не ходит никогда".Меры предосторожности жизненно необходимо соблюдать каждому отдыхающему у водоемов, говорят спасатели. Самое важное, в случае беды, не паниковать, постараться выровнять дыхание и подать знак спасателю. Но главное - категорически не купаться в неустановленных местах и даже близко не подходить к воде в нетрезвом виде.Дмитрий Якунин, госинспектор по маломерным судам МЧС: "Не нырять также в неустановленных местах, где вы не знаете дна. Далеко не заплывать, не купаться одному. Чтобы был какой-то надзор, чтобы кто-то за вами следил. По статье 12.2 11-го закона Владимирской области предусмотрен у нас штраф в размере от 800 до 4 тысяч рублей".Чтобы отдых не обернулся неприятностями нужно правильно выбирать для него место. Во Владимире оборудованы 4 городских пляжа и только на одном из них - в озере Глубокое - официально разрешено купаться. Черный флаг на Семязино "развернул" Роспотребнадзор. Купаться здесь запрещают из-за плохого качества воды. Те не менее в жаркую погоду на этом пляже многолюдно - до 500 человек в день.Василий, отдыхающий:- Вы здесь часто купаетесь?- Да почти каждый день.- Не боитесь? Запрещено же...- Да я вот тут с краешку, я же не плыву там куда-то.инструктаж от сотрудников МЧС- Ну вы все правила знаете?- Соблюдаю, конечно.- Знаете, что самое главное не переохлаждаться, то есть долго не находиться в воде. Далеко не заплывать. Если вы не уверены в своих физических силах, то соответственно, тоже лучше не рисковать.Юрий Александрович здесь тоже частый отдыхающий. Как врач знает, чем опасна грязная вода, чаще, говорит, просто загорает. Обустроенный пляж рядом с домом - очень удобно.Юрий Алексеев, отдыхающий: "Здесь рядом живу, поэтому предпочитаю это место. Так-то не боюсь, и вода плохая, но... А некуда деваться".Андрей Безделкин, отдыхающий: "Ну вот третий раз приезжаю, до этого мы купались, а сейчас оказывается нельзя. Нужно готовить водоёмы заранее, вот и все. Очищать водоёмы".Пока же - на неочищенных и необустроенных водоёмах - в разгар купального сезона усиленно работают сотрудники МЧС. Более 10 тысяч человек уже получили специальные памятки, с каждым спасатели проводят инструктаж и напоминают - знания правил безопасности на воде могут спасти жизнь.