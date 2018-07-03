Нападающий
сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймар подпортил на мундиале свою спортивную
репутацию. Пользователи социальных сетей высмеяли его за симуляцию в матче 1/8
финала против Мексики.
Нападающий
сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар подпортил на мундиале свою спортивную
репутацию. Пользователи социальных сетей высмеяли его за симуляцию в матче 1/8
финала против Мексики.
На 71-й минуте игры бразилец оказался на газоне,
зажимая мяч между стоп. Защитник команды-соперницы Мигель Лаюн подошел
и взял мяч, когда Неймар начал кричать и схватился
за ногу.
На повторе происходящего можно заметить,
что мексиканец и впрямь наступил футболисту на ногу. Но реакция нападающего
оказалась излишне бурной, передает .
Напомним, бразильцы
обыграли мексиканцев со счетом 2:0, выйдя в четвертьфинал мирового первенства
по футболу. Один из мячей игры забил Неймар. Также
забитым мячом отметился Роберто Фирмино.
Отметим,
что Неймар отличается своим взрывным характером. Вокруг него всегда интриги и скандалы,
но на популярность и любовь своих фанатов это не влияет.
Как писали
Dni.Ru, летом прошлого года нападающий "Барселоны" подрался на тренировке с и
Нельсоном Семеду. Неймар был взбешен подкатом, который выполнил против него
Семеду. Из-за этого он и набросился на португальца. Остальные игроки все же
растащили футболистов. После инцидента Неймар сорвал манишку и покинул
поле.
Чемпионат мира – 2018
проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Он завершится 15 июля матчем в
московских "Лужниках".