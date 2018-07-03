Нападающий сборной Бразилии и французского Пари Сен-Жермен Неймар подпортил на мундиале свою спортивную репутацию. Пользователи социальных сетей высмеяли его за симуляцию в матче 1/8 финала против Мексики.

Нападающийсборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар подпортил на мундиале свою спортивнуюрепутацию. Пользователи социальных сетей высмеяли его за симуляцию в матче 1/8финала против Мексики.На 71-й минуте игры бразилец оказался на газоне,зажимая мяч между стоп. Защитник команды-соперницы Мигель Лаюн подошели взял мяч, когда Неймар начал кричать и схватилсяза ногу.На повторе происходящего можно заметить,что мексиканец и впрямь наступил футболисту на ногу. Но реакция нападающегооказалась излишне бурной, передает .Напомним, бразильцыобыграли мексиканцев со счетом 2:0, выйдя в четвертьфинал мирового первенствапо футболу. Один из мячей игры забил Неймар. Такжезабитым мячом отметился Роберто Фирмино.Отметим,что Неймар отличается своим взрывным характером. Вокруг него всегда интриги и скандалы,но на популярность и любовь своих фанатов это не влияет.Как писалиDni.Ru, летом прошлого года нападающий "Барселоны" подрался на тренировке с иНельсоном Семеду. Неймар был взбешен подкатом, который выполнил против негоСемеду. Из-за этого он и набросился на португальца. Остальные игроки все жерастащили футболистов. После инцидента Неймар сорвал манишку и покинулполе.Чемпионат мира – 2018проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Он завершится 15 июля матчем вмосковских "Лужниках".