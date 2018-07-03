Игорь Акинфеев назвал глупым поступком свой проезд на
животе по газону стадиона. В то же время, вратарь сборной России признался – он
просто не мог контролировать свои эмоции после победы над испанцами.
Игорь Акинфеев назвал глупым поступком свой "проезд" на
животе по газону стадиона. В то же время, вратарь сборной России признался – он
просто не мог контролировать свои эмоции после победы над испанцами.
Такой атмосферы сплоченности, как на ЧМ-2018, Игорь Акинфеев
не видел ни на чемпионате в Бразилии, ни на Евро. Россия сумела подготовить
настоящий праздник для болельщиков и игроков, отметил Акинфеев.
"Все видят, что это праздник. Это не пустые слова.
Россия доказала делом, что умеет организовывать большие яркие события. Я был в
Бразилии, на Евро, и такой сплоченности болельщиков не чувствовал", -
сказал голкипер сборной России и ЦСКА.
Журналист издания "Спорт-Экспресс" пытался
выяснить, что Акинфеев думает по поводу "неподобающего" поведения
российских женщин (дискуссия по поводу слишком тесных контактов болельщиц с иностранцами
все еще не утихает в Сети). Однако спортсмен ограничился комментариями по
поводу общей теплой атмосферы чемпионата. Когда же корреспондент уточнил, что
речь именно о девушках, голкипер, рассмеявшись, ответил, что вопрос не по
адресу.
Свое катание на животе по окончании серии пенальти Акинфеев
назвал глупостью. "В такие моменты невозможно контролировать эмоции.
Смотрю сейчас на себя: "Ну и дурак!", признался голкипер. В то же
время, Игорь подчеркивает, что это было искренним порывом. И главное, по мнению
Акинфеева – что у сегодняшней сборной России "есть душа".
Сборная России 1 июля победила в матче 1/8 финала команду Испании.
Основное и дополнительное время окончилось с ничейным счетом – 1:1, серия
пенальти завершилась в пользу россиян – 4:3. Акинфеев стал национальным героем,
отбив два одиннадцатиметровых – один из них ногой. Интернет полон шуток о
"ноге бога", пользователи предлагают поставить этой части тела
голкипера российской сборной памятник. Ей даже посвящают песни.