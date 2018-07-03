Игорь Акинфеев назвал глупым поступком свой проезд на животе по газону стадиона. В то же время, вратарь сборной России признался – он просто не мог контролировать свои эмоции после победы над испанцами.

Игорь Акинфеев назвал глупым поступком свой "проезд" наживоте по газону стадиона. В то же время, вратарь сборной России признался – онпросто не мог контролировать свои эмоции после победы над испанцами.Такой атмосферы сплоченности, как на ЧМ-2018, Игорь Акинфеевне видел ни на чемпионате в Бразилии, ни на Евро. Россия сумела подготовитьнастоящий праздник для болельщиков и игроков, отметил Акинфеев."Все видят, что это праздник. Это не пустые слова.Россия доказала делом, что умеет организовывать большие яркие события. Я был вБразилии, на Евро, и такой сплоченности болельщиков не чувствовал", -сказал голкипер сборной России и ЦСКА.Журналист издания "Спорт-Экспресс" пыталсявыяснить, что Акинфеев думает по поводу "неподобающего" поведенияроссийских женщин (дискуссия по поводу слишком тесных контактов болельщиц с иностранцамивсе еще не утихает в Сети). Однако спортсмен ограничился комментариями поповоду общей теплой атмосферы чемпионата. Когда же корреспондент уточнил, чторечь именно о девушках, голкипер, рассмеявшись, ответил, что вопрос не поадресу.Свое катание на животе по окончании серии пенальти Акинфеевназвал глупостью. "В такие моменты невозможно контролировать эмоции.Смотрю сейчас на себя: "Ну и дурак!", признался голкипер. В то жевремя, Игорь подчеркивает, что это было искренним порывом. И главное, по мнениюАкинфеева – что у сегодняшней сборной России "есть душа".Сборная России 1 июля победила в матче 1/8 финала команду Испании.Основное и дополнительное время окончилось с ничейным счетом – 1:1, серияпенальти завершилась в пользу россиян – 4:3. Акинфеев стал национальным героем,отбив два одиннадцатиметровых – один из них ногой. Интернет полон шуток о"ноге бога", пользователи предлагают поставить этой части телаголкипера российской сборной памятник. Ей даже посвящают песни.