Президент Украины вот уже который год повторяет мантру о скором вступлении страны в Евросоюз. На этот раз Петр Порошенко назвал 2025 год как крайний срок для обретения заветного членства в ЕС. Вот только этим мечтам не суждено сбыться.

Президент Украины вот уже который год повторяет мантру оскором вступлении страны в Евросоюз. На этот раз Петр Порошенко назвал 2025 годкак крайний срок для обретения заветного членства в ЕС. Вот только этим мечтамне суждено сбыться.Украина стремится войти в Европейский союз до 2025 года. Стаким заявлением выступил украинский лидер Петр Порошенко на совместномбрифинге с президентом Сербии Александром Вучичем. Понятно, что адресатом словПорошенко был вовсе не Вучич, а украинский народ.Стоит отметить, что Киев вот уже пятый год добивается предоставленияУкраине перспективы членства в Евросоюзе. Руководство страны настаивало навнесении этой ремарки в соглашение об ассоциации, из-за которого случилсяМайдан, но этого не случилось.Украинская сторона не переставая заявляет, что курс на европейскуюи евроатлантическую интеграцию остается неизменным, и надеется, что в ближайшейперспективе страна все-таки станет членом Европейского союза. Похожие заявлениязвучат из уст украинских политиков и в отношении НАТО.Правда, и в Североатлантическом альянсе, в ЕС не раз давалипонять Украине, что она еще – недозрелый фрукт для попадания в еврокорзину. Воти еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хансообщил недавно, что говорить о вхождении Украины в ЕС в ближайшие годы покарано. По его мнению, официальный Киев должен сосредоточить усилия наимплементации соглашения об ассоциации с Европейским союзом.Политолог и публицист Армен Гаспарян полагает, что для нынешнейполитической элиты Украины вступление в Евросоюз – это вожделенная мечта,которая в чем-то напоминает морковку перед мордой осла. Вроде бы все близко идостижимо, но на самом деле эта морковка еще и пластиковая.Войти в ЕС с нерешенными территориальными проблемами, какизвестно, невозможно в принципе. Таких проблем у Украины, по крайней мере, две –Донбасс и Крым. До тех пор, пока Киев будет считать Крым своей территорией,путь в Европу ему закрыт.Для соблюдения регламентавступления в Евросоюз, Украине также неплохо бы прекратить военные действия натерритории своей страны и хотя бы сесть за стол переговоров с руководителямиДНР и ЛНР. Не говоря уже о том, что Незалежная вот уже четвертый год фактическиплюет на минские договоренности, не выполняя ни одного пункта соглашений.По мнению эксперта, Брюссель мог бы даже закрыть глаза на территориальныепроблемы Украины, но с чем он точно не будет мириться, так это с дырявойэкономикой страны, желающей попасть в европейский дом."В том виде, в котором она существует сегодня, никакойЕвропейский Союз спасти ее будет не в силах. В Украину надо будет вкладыватьгигантские деньги с четким пониманием того, что они будут разворованы", -сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru, напомнив о печальнойсудьбе траншей МВФ и других международных организаций, которые имелинеосторожность предложить свою помощь Киеву.В этой связи жалко только народ Украины, который сталжертвой бездумных экспериментов власти.Очевидно, что новое заявление Порошенко связано исключительнос началом его предвыборной кампании и сегодня единственное, что президент можетпредложить обществу – это риторику в стиле "весь ЕС с нами", заключилполитолог.Его коллега – Иван Мезюхо в беседе с RT заявил следующее: "Порошенкопонимает, что Украину никто не ждет в ЕС. Он то и дело называет датывступления, но прекрасно осознает, что за этими заявлениями не стоит реальныхзаверений европейских политиков".Политолог уверен в том, что большая часть украинскогонаселения не верит собственному президенту, потому что весомая часть егопредвыборных обещаний так ими и осталась.Стоит отметить, что лидер Незалежной, как говорится,путается в показаниях. Сегодня он назвал 2025 год как дату вступления Украины вЕС, а 11 июня из его уст прозвучала совсем другая дата – 2030 год. Думается,что украинскому народу стоит сделать выводы относительно стартовавшейпредвыборной кампании пророка Порошенко.