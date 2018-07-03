Президент Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным один на один во время саммита в Хельсинки, сообщил телеканал CNN.

Президент Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным один на один во время саммита в Хельсинки, сообщил телеканал CNN.По данным издания, Трамп планирует общение с российским лидером перед тем, как к ним присоединятся остальные члены делегации.Главы двух стран встретятся в Финляндии 16 июля. Предположительно, будут обсуждать экономические связи, а также ситуацию в Сирии и на Украине.