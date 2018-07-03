Мария Шукшина выступила с заявлением. Популярная актриса объявила результат ДНК-теста, на котором настаивала вместе с любовницей своего сына Макара.

Мария Шукшина выступила с заявлением. Популярная актриса объявила результат ДНК-теста, на котором настаивала вместе с любовницей своего сына Макара.По всей видимости, скандальная история вокруг сына Марии Шукшиной Макара Касаткина закончилась. Наконец стал известен результат ДНК-теста, который сдавал молодой мужчина и его предполагаемый сын Марк. Отметим, что малыш родился в апреле.Все началось с того, что на программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась жительница Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына Марии Шукшиной, и теперь намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого семейства.На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с Зильбер упрекнула ее в показушности и работе на камеру. А в соцсети Мария обращтилась к Фрейе с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. И вот наконец стал известен его результат. Его обнародовала Мария Шукшина на своей страничке в социальной сети Instagram.Издание приводит слова актрисы: "Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его. В нашей стране все права на стороне матери".Интересно, что этот пост скопировал себе на страничку актер Станислав Садальский. Подписчики немедленно отреагировали на заявление. "Я помню эту историю, девочка, конечно, не сахар, но она мать! И один не может быть виноват, они оба родителя и должны вместе подойти к воспитанию малыша!", "Если мама ребенка сама отдаст нам... А почему не получилось молодым жить полноценной семьей!? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вряд ли она отдаст, этот малыш ее "оружие", пока не потянет с них прилично не успокоится", "Хорошо, что Василий Макарович не дожил до этих времён,когда в его семье стало все время так беспокойно!" – высказались пользователи Сети.