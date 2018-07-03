Жительница Австралии Изабелла Дельтор рассказала, как предпочла работе в тюрьме в качестве надзирателя карьеру порнозвезды. По ее словам, прежняя профессия не позволяла ей раскрыть свой потенциал.

Жительница Австралии Изабелла Дельтор рассказала, как предпочла работе в тюрьме в качестве надзирателя карьеру порнозвезды. По ее словам, прежняя профессия не позволяла ей раскрыть свой потенциал.Девушка заявила, что на старой работе из-за своей внешности привлекала излишнее внимание заключенных. Дельтор была вынуждена постоянно бороться за то, чтобы двигаться выше по карьерной лестнице. Однажды она поняла, что в этой профессии не добьется серьезного успеха.Девушка призналась, что в какой-то момент ее сексуальность начала серьезно мешать работе. Тогда Дельтор осознала, что может зарабатывать с помощью природных данных деньги, передает news.com.au.После этого она тайно начала танцевать стриптиз и поняла, что заниматься этим ей нравится гораздо больше. После приглашения в одно из самых элитных ночных заведений девушка окончательно оставила работу надзирательницей и за одну ночь заработала столько денег, сколько получала в тюрьме за пару недель.Дельтор убеждена, что новая профессия позволила ей поверить в себя и повысить самооценку. Примечательно, что девушка встречалась с бывшими заключенными в новом амплуа, а те не могли понять, где они видели ее лицо.В данный момент Изабелла зарабатывает на жизнь съемками в откровенных фотосессиях. Девушка уточнила, что хоть и снимается в порно, но с технической точки зрения это является эротикой. Дело в том, что она работает либо в одиночестве, либо при участии других девушек.