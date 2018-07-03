03.07.2018

2018-07-03 14:15:35

Под Уфой фура смяла легковушку: двое погибли

В Башкирии на трассе М5 "Урал" Mercedes

на полном ходу влетел под фуру. В результате ДТП легковушку смяло, передает

. В момент ДТП в иномарке находились четыре человека, двое погибли на месте, еще двое госпитализированы.