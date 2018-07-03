Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн
iPhone X победе российской сборной по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018. Ключевой
момент игры, в котором Игорь Акинфеев отбивает мяч от ворот ногой, увековечен
на корпусе смартфона в золотой миниатюре и украшен 26 рубинами.
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн
iPhone X победе российской сборной по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018. Ключевой
момент игры, в котором Игорь Акинфеев отбивает мяч от ворот ногой, увековечен
на корпусе смартфона в золотой миниатюре и украшен 26 рубинами.
В дизайне корпуса
стилистически обыграно изображение футбольного поля. Для этого использован
композитный малахит, на который нанесена золотая "разметка". В центре этой
композиции размещена эффектная миниатюра, покрытая золотом. Она изображает
собой силуэт голкипера, отражающего мощный удар.
Игровой номер
изображен на золотой фигуре и выложен рубинами, как и футбольный мяч. Уникальный
маневр Акинфеева уже прозван "Ногой Бога", не без узнаваемой аналогии с "Рукой
Бога", которая когда-то помогла Диего Марадоне.
"Трудно даже
облечь в слова те гордость, радость и восторг, которые мы испытываем после игры
нашей сборной! Но, к счастью, нам хорошо удается облекать свои эмоции в
драгоценные дизайны. Поэтому этот уникальный дизайн, который мы создали под
впечатлением от игры всей команды Станислава Черчесова и мастерства Игоря
Акинфеева, говорит о нашей гордости за сборную, о нашей благодарности
футболистам за такую самоотверженную, мощную игру. Спасибо, ребята! Вся страна
сейчас с Вами, вы – наши герои!" – поделились своей радостью представители
бренда. Стоимость новинки составляет 274 000 рублей.
Напомним, матч между Россией и Испанией состоялся 1 июля. По результатам пенальти наша сборная одержала победу над одной из самых сильных команд Европы.