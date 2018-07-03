Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайн iPhone X победе российской сборной по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018. Ключевой момент игры, в котором Игорь Акинфеев отбивает мяч от ворот ногой, увековечен на корпусе смартфона в золотой миниатюре и украшен 26 рубинами.

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar посвятил эксклюзивный дизайнiPhone X победе российской сборной по футболу в 1/8 финала ЧМ-2018. Ключевоймомент игры, в котором Игорь Акинфеев отбивает мяч от ворот ногой, увековеченна корпусе смартфона в золотой миниатюре и украшен 26 рубинами.В дизайне корпусастилистически обыграно изображение футбольного поля. Для этого использованкомпозитный малахит, на который нанесена золотая "разметка". В центре этойкомпозиции размещена эффектная миниатюра, покрытая золотом. Она изображаетсобой силуэт голкипера, отражающего мощный удар.Игровой номеризображен на золотой фигуре и выложен рубинами, как и футбольный мяч. Уникальныйманевр Акинфеева уже прозван "Ногой Бога", не без узнаваемой аналогии с "РукойБога", которая когда-то помогла Диего Марадоне."Трудно дажеоблечь в слова те гордость, радость и восторг, которые мы испытываем после игрынашей сборной! Но, к счастью, нам хорошо удается облекать свои эмоции вдрагоценные дизайны. Поэтому этот уникальный дизайн, который мы создали подвпечатлением от игры всей команды Станислава Черчесова и мастерства ИгоряАкинфеева, говорит о нашей гордости за сборную, о нашей благодарностифутболистам за такую самоотверженную, мощную игру. Спасибо, ребята! Вся странасейчас с Вами, вы – наши герои!" – поделились своей радостью представителибренда. Стоимость новинки составляет 274 000 рублей.Напомним, матч между Россией и Испанией состоялся 1 июля. По результатам пенальти наша сборная одержала победу над одной из самых сильных команд Европы.