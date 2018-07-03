В одном из супермаркетов на улице Новый Арбат мужчина обнаружил отсутствие бумажника, в котором были документы, денежные средства и банковские карты...

В территориальный отдел полиции поступило заявление от гражданина Саудовской Аравии о потере кошелька.Мужчина сообщил, что находился в одном из супермаркетов на улице Новый Арбат, когда обнаружил отсутствие бумажника, в котором были документы, денежные средства и банковские карты.Позже в службу «02» позвонила 53-летняя москвичка. Она рассказала, что обнаружила в одном из супермаркетов кошелек с документами на имя иностранного гражданина. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по адресу местонахождения женщины, и она передала полицейским бумажник в целости и сохранности.Полицейские намеревались передать находку владельцу, но оказалось, что он уже выехал из гостиницы. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что болельщик из-за отсутствия банковских карт был вынужден переехать к своему другу в Москве. С ним связались и сообщили о том, что кошелек найден.Вскоре в ОМВД России по району Арбат сотрудники полиции передали бумажник туристу.Иностранный гражданин отметил неравнодушие местных жителей, а также выразил благодарность столичным полицейским, проявившим оперативность и профессионализм.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61