Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, приехавшая в Читу с рабочим визитом, раскритиковала город за неухоженность. По ее словам, в административном центре Забайкальского края плохие дороги и не подстрижен газон.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, приехавшая в Читу с рабочим визитом, раскритиковала город за неухоженность. По ее словам, в административном центре Забайкальского края плохие дороги и не подстрижен газон.Примечательно, что к приезду важной гостьи губернатор города дала указание уложить в центре новую тротуарную плитку, подстричь траву и выкрасить бордюры. Однако ничего из сделанного не помогло повлиять на мнение дипломата."Я очень огорчилась такой неухоженностью и запущенностью города. Я очень серьезно поговорила с руководством города. Это безобразие полное", – заявила Матвиенко. Она также заверила, что губернатор и руководство города все осознали и пообещали ей принять необходимые меры, передает .Более того, глава Совфеда увидела в городе плохие дороги и не подстриженные газоны. "Бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают", – посетовала Валентина Ивановна.Особенно дипломата возмутило состояние тротуаров. "Я уж не говорю про каблуки. На них пройтись нельзя", – продолжила она. По словам Матвиенко, "от города остается ощущение "запущенности и неухоженности". Политик напомнила, что жители хотят видеть родной город комфортным и благоустроенным.На этом комментарии Матвиенко не закончились. Дипломат назвала театральную площадь "раздолбанной", а неработающий фонтан и вовсе поверг ее в шок."Театр – это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий, бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался. Ну, это что, 90-е годы что ли? Ну как вам не стыдно?" – воскликнула политик. Стоит отметить, что Матвиенко признала красоту самого города и призвала местные власти довести его до ума.