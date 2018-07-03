Появилось видео с инцидентом во время съемок, во время
которого получил серьезные травмы популярный певец Алексей Завгородний. Артист
взялся самостоятельно исполнять трюки и упал с мотоцикла.
Появилось видео с инцидентом во время съемок, во время
которого получил серьезные травмы популярный певец Алексей Завгородний. Артист
взялся самостоятельно исполнять трюки и упал с мотоцикла.
Завгородний чудом остался жив во время съемок клипа на песню
"Е, бой!". Вокалист группы "Время и Стекло", более
известный как Позитив, разбил себе лицо, получил множество ушибов и ссадин.
Несмотря на это, работа над клипом продолжилась.
Официально клип на песню "Е, Бой!" группы
"Время и Стекло" был презентован еще 31 мая. Лишь спустя некоторое
время вокалистка коллектива Надя Дорофеева сообщила об инциденте. Она
опубликовала фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками.
Теперь же в Сети появилось полное видео, на котором запечатлено жуткое падение
певца. Выполнявший трюки самостоятельно артист не удержался на мотоцикле во
время движения.