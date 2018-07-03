Появилось видео с инцидентом во время съемок, во время которого получил серьезные травмы популярный певец Алексей Завгородний. Артист взялся самостоятельно исполнять трюки и упал с мотоцикла.

Появилось видео с инцидентом во время съемок, во времякоторого получил серьезные травмы популярный певец Алексей Завгородний. Артиствзялся самостоятельно исполнять трюки и упал с мотоцикла.Завгородний чудом остался жив во время съемок клипа на песню"Е, бой!". Вокалист группы "Время и Стекло", болееизвестный как Позитив, разбил себе лицо, получил множество ушибов и ссадин.Несмотря на это, работа над клипом продолжилась.Официально клип на песню "Е, Бой!" группы"Время и Стекло" был презентован еще 31 мая. Лишь спустя некотороевремя вокалистка коллектива Надя Дорофеева сообщила об инциденте. Онаопубликовала фотографии Позитива с разбитым лицом и окровавленными руками.Теперь же в Сети появилось полное видео, на котором запечатлено жуткое падениепевца. Выполнявший трюки самостоятельно артист не удержался на мотоцикле вовремя движения.